台中警逮大藥頭搜出1kg海洛英　女友大喊「有警察」下場慘

記者鄧木卿／台中報導

台中警方前（112）年底逮捕1名小藥腳後，鍥而不捨的一直往上追溯，去年底竟然追到第7層62歲黃姓大藥頭，在黃嫌家中保險箱搜出高純度海洛英近1公斤和安非他命，市值約900萬元，黃嫌認為難逃重罪，沒必要再咬出上游，因此一肩扛下來，41歲陳姓女友撞見員警上門大喊「有警察」，被依藏匿人犯罪一併逮捕。

▲▼台中警方追查年餘，逮捕第7層大藥頭，搜出1公斤海洛英。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大偵六隊前年底查獲張姓女子販毒，往上追溯來源，憑著鍥而不捨的辦案精神，一一往上追查，去年底竟然查出第7層源頭，租屋在太平區的黃姓男子。

黃嫌早被發布毒品通緝，在陳姓女友協助下，租房、申辦電話門號以及照顧生活起居，不料躲了1年還是被查出，警方在租屋處的保險箱扣得品海洛因塊（毛重989公克）、安非他命（毛重757.88公克）、分裝袋及手機等贓證物。

警方當天埋伏時，原打算趁黃嫌出門時逮捕，未料陳女先外出，看到警察竟大聲呼喊「有警察」，警告屋內黃嫌逃脫，所幸後門也有員警埋伏，並未得逞。

黃嫌遭台中地檢署以涉嫌毒品危害防制條例起訴，並求處加重其刑。陳女除毒品外，另協助黃嫌逃亡，也以毒品危害防制條例及藏匿人犯罪起訴在案。