恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

▲喜迎金蛇年。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

快請客！清水孟國際塔羅小孟老師分享，2025蛇年巨蟹座、金牛座、雙魚座、水瓶座，以及生肖屬「龍、鼠、馬、羊」偏財運超強。

第四名：水瓶座或屬羊者

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木星上半年會落入水瓶座的偏財宮，所以能有突發偏財的機會，財氣會籠罩。建議購買威力彩前，可穿紫色衣服或戴紫色口罩，再去下注，因紫色為神祕顏色，能接通宇宙的能量，讓你的財富不斷流動。

第三名：雙魚座或屬馬者

雙魚座在下半年，木星入到偏財宮，顯示財神就要來到家中住，財氣飽足、偏財運大增。黑色為2025的幸運色，建議下注大樂透或威力彩前，可吃黑色食物或飲品，例如米血糕、黑咖啡或青草茶，可為你帶來大量財氣。

第二名：金牛座或屬鼠者

金牛座受到木星駐守在財帛宮，因此2025財運亨通，偏財運大發利市很高。下注前可帶著紅包袋，裡面放著568元，代表「我要發」，如此一來財神就能聽見。

第一名：巨蟹座或屬龍者

財星在6月會滑入本命宮，使下半年巨蟹座財氣能夠上升，財氣湧進。建議在下注完成後，將彩券放在門打開的45度角的地方，代表財位，無論是辦公室或家中財位45度角都有財氣，讓你發到爆。

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