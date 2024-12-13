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被酸運氣好！辜仲諒反擊「不是放火花一炮」　PTT全服了：說得太好

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，中著西裝者為辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊奪冠，辜仲諒豪發7000萬獎金。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊一路殺進冠軍賽，更以4比0完封日本奪冠，全靠實力並非「一時僥倖」，讓台人引以為傲。而豪發7000萬獎金的棒協理事長、中國信託慈善基金會董事長辜，面對有人祝賀一句「這一次運氣不錯」，他糾正「這不是運氣、放火花一炮」，並感性提到台灣因為棒球而更加有自信，引發PTT網友讚爆。

辜仲諒11日以全民愛心募款運動點燈儀式時，首度在奪冠後大談台灣棒球，面對各界給予恭喜，以及有人說出「運氣不錯」的說詞，他認為是錯誤觀念、也無法認同，強調「這不是運氣、這不是放火花一炮而已，我們在棒球將近15年的時間，灌溉給予很多的養分。」

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尤其從12強打進4強，台人擠進東京巨蛋齊聲應援加油，讓他特別動容，「誰說台灣人不團結？去日本東京巨蛋看一看，台灣人多團結，比日本人和韓國人還團結，團結到所有的人包括日本人都被我們感化了。這不是運氣、也不是暫時性的。」

致詞時，辜仲諒也多次提及自信，以及球員們不斷突破，「一個人如果沒有自信，他不敢有夢想，一個人如果不懂得去克服害怕，他就沒有自信！」

最後，辜仲諒也鼓勵推廣棒球的重要性，「運動教育、團體運動教育，從團體活動裡面學習怎麼跟人家相處，學習怎麼大家一起合作，學習犧牲我幫助整個團隊，這是教科書裡面沒有。」

對此，PTT網友也紛紛大讚，「真的講得好，又給獎金」、「這次的發言有點感人」、「這次還是有運氣，但能把握住所有機會就是硬實力，有底氣成為棒球強權」、「要從小培養小朋友團隊合作」、「出錢就是用行為最實際的支持，也講得好」、「推爆台灣人就是要有自信」、「請繼續維持乾淨棒球環境，杜絕假球！不要鬆懈」、「講得超讚的，是真的有從基層了解所有的問題，還有培養」。

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