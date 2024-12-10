中市府控新國自在未依約還地　大動作立牌告示！業者反擊

▲新國自在商場昔日為台中市地標，但今日遭市府指控未依約還地，地政局大動作出動吊車放告示提醒承租店家留意。（圖／地政局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市新國自在商場因希臘式風格建築，昔日曾為台中市地標，但台中市政府今天表示，新國自在商場與市政路上的Friday星期五美式餐廳為新國開發有限公司未依約拆除的地上建物，目前仍有眾多商家持續營運，且該公司仍有招攬新商家入駐情形，為免影響商家權益，地政局今天前往店家前放置告示牌，通知房客可能風險。新國自在則是反擊中市府違法，將考慮採取適當法律行動，並向監察院提起舉發市府違法行為。

▲新國自在商場一樓原本是星巴克，去年閉店後，今年才陸續有新商家進駐，但這些店家恐又面臨關店危機。（圖／地政局提供）



台中市地政局表示，位於市政北一路及文心路口轉角的新國自在商場，以及市政路上的Friday星期五美式餐廳，座落於台中市第七期市地重劃區西屯區惠國段60、65地號等2筆抵費地，這兩筆抵費地在民國92年辦理招標設定地上權，由新國開發有限公司(簽約時原名為新國營造工程有限公司)得標，由市府與新國開發簽約，地上權存續期間從民國92年12月5日起到去年12月4日止，共計20年，由新國自在開發商場使用。

地政局副局長劉正倫指出，合約已於去年12月4日到期，依約新國開發須拆除建物歸還土地，且不得以任何理由要求延長，市府從去年8月起已多次發文通知新國開發要辦理地上權塗銷登記，並拆除建物返還土地，但都遭新國開發拒絕，因此今天率隊前往放置告示，呼籲業者儘速依約還地，也提醒現有及潛在的承租商家，以免影響自身權益。

▲面對市府大動作，開發商也反擊中市府行為違法，強調目前雙方訴訟仍在審理中，考慮向監察院提起舉發台中市政府違法行為。（圖／地政局提供）



新國自在商場一樓曾經是星巴克，是不少七期居民、上班族愛店，但去年無預警閉店，讓不少人覺得惋惜，今天市府大動作出動吊車放置紐澤西護欄以及多面告示牌，才讓人恍然大悟，為何星巴克選擇結束新國店。

不過，新國開發發出聲明稿回應，去年11月向市府及地政局提起延長地上權15年的民事訴訟，目前仍在審理中，依據民法第840條立法意旨，延長地上權是當然延長，至於延長年限則由法院依法審酌，強調新國公司所擁有的建物是合法建物，且目前具有地上權，台中市政府沒有理由主張拆除房屋歸還土地。

新國開發強調，台中市政府向台中地院所提起禁止新國公司及第三人使用建物聲請，也遭駁回，市府的行為已經涉嫌違反刑法及民法等規定，新國公司將考慮採取適當法律行動，並向監察院提起舉發台中市政府違法行為。