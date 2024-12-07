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大陸 大陸焦點 特派現場

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部擬推出新規，在政府採購中對本國產品提供20%的價格評審優惠。專家表示，此次政策利好在大陸有投資、有生產的外資企業，因為按新規的標準，只要產品在大陸境內生產，在政府採購活動中就被視同為本國產品，享優惠政策。

根據《澎湃新聞》報導，對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉提到，如何定義「本國產品」是個老問題，本次新規最重要的作用就是給出定義，澄清概念，消除不確定性和疑惑。

屠新泉指出，大陸正在推進制度型開放，其中一個很重要的領域就是政府採購，但是政府採購到底怎麼開放，需要更加清晰的指導，其次，外資企業在市場准入問題上，對進入大陸政府採購市場心存顧慮，「比如，外資企業的產品到底算不算本國產品？在實踐中有很多不一樣的認知，所以外資企業也要求明確本國產品的定義。」

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲也說，政府採購是推進制度型開放、建設全國統一大市場中一項非常重要的內容，同時，2024年政府工作報告也提出「落實好外資企業國民待遇，保障依法平等參與政府採購、招標投標、標準制定」，此次新規也是落實政府工作報告的要求。

報導提到，新規推出後，大陸財政部將會同相關部門在充分徵求包括內外資企業、協會商會在內的各方意見的基礎上，於3到5年內制定有關產品的中國境內生產組件成本比例要求，以及對特定產品的關鍵部件和關鍵工序要求。

屠新泉認為，此次政策利好在大陸有投資、有生產的外資企業，因為按新規中的標準，只要產品在大陸境內生產，在政府採購活動中就被視同為本國產品，就可以享受優惠政策，「這樣就可以讓更多外資企業來中國投資。」

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