來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

▲你覺得自己是人氣王嗎？玩個心理測驗看看找答案吧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你身邊有那種無論到哪都話題不斷、總能吸引大家目光的「人氣王」嗎？人氣王常常不知不覺間成為眾人焦點，無論好壞都讓人忍不住多看兩眼。那麼，你覺得自己身上有多少「人氣」特質呢？不妨來玩看看日本網站《TRILL》的心理測驗，看看你的「人氣指數」到底有多高吧！

Q：請以直覺回答，這個圖形讓你想到什麼？

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1、立麥

2、布丁

3、劍

4、手持吸塵器

選好了嗎？往下滑看結果！

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1、看到「立麥」：人氣指數80%

如果你看到的是立麥，那你的「人氣指數」可能高達80%！你可能已經意識到自己頗有人氣，也因此更容易展現出「人氣王」的特質，總是站在大家的中心，喜歡帶動場面、炒熱氣氛。這種人通常好奇心旺盛，知識面也廣，所以聊天起來特別有趣，常常讓周圍充滿歡笑聲，你可能很享受當大家都圍在你身邊、氣氛熱鬧的那種感覺，而且你的溝通能力強，積極又會找位置，總是能找到自己的「舞台」；但也可能因為習慣成為焦點，一旦不被注意，或無法完全融入某群體時，就會覺得有些不自在，小心不自覺間可能會招來一些競爭者喔！

2. 看到「布丁」：人氣指數60%

如果你看到的是布丁，那你的「人氣指數」大概有60%。你也許對某些特定人群，像是小孩或長輩，特別有人氣。表面上你看似普通，卻在某些人心中意外地有吸引力，甚至讓自己都覺得有點不可思議。這種類型的人通常很自然、真誠，不愛裝飾自己，也不會刻意引人注目，甚至偏向低調。然而，當進入特定人群時，你就會不自覺地成為「人氣焦點」。這類人通常比較被動，但面對主動靠近的人，會展現出貼心的一面，對於小朋友，可能會陪著玩；對長輩，則會耐心傾聽，因此，你的真誠讓人不自覺地想親近你。

3、看到「劍」：人氣指數40%

如果你看到的是劍，那你的「人氣指數」可能只有40%。你也許對人氣王有點嚮往，但同時覺得自己不太屬於「人氣類型」。生活中你既有親密好友，也有一般關係，整體來說比較低調、不特別顯眼。這種類型的人可能個性謹慎，常會在進入人群時觀察環境，想要說話又怕冷場，最終只是在旁邊微笑點頭。雖然內心也想靠話術帶動氣氛，但通常需要一些時間熟悉場面，等到融入時，可能場子已經被其他人帶動了，於是默默地待在一旁。

4、看到「手持吸塵器」：人氣指數20%

如果你看到的是手持吸塵器，那你的「人氣指數」可能只有20%。你大概沒特別想成為人氣王，甚至可能更享受一個人的生活方式，不愛成為眾人焦點，反而希望安靜地過自己的生活。這種人通常性格隨和，愛獨處，不太喜歡群體行動。雖然偶爾也會和朋友互動，但如果周圍人太多，反而容易感到疲憊，可能不自覺散發出「不易親近」的氣息，保持一點距離感。對你來說，成為人氣者意味著自己的空間被入侵，或許會有人對你這種獨立的性格有些好奇或嚮往，但通常也只是在遠處欣賞，而不會主動靠近，即使成為人氣者，也可能表面上不容易察覺。