　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

▲▼心理測驗,人氣,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你覺得自己是人氣王嗎？玩個心理測驗看看找答案吧。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你身邊有那種無論到哪都話題不斷、總能吸引大家目光的「人氣王」嗎？人氣王常常不知不覺間成為眾人焦點，無論好壞都讓人忍不住多看兩眼。那麼，你覺得自己身上有多少「人氣」特質呢？不妨來玩看看日本網站《TRILL》的心理測驗，看看你的「人氣指數」到底有多高吧！

Q：請以直覺回答，這個圖形讓你想到什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼心理測驗,人氣,個性。（圖／取自國外網站）

1、立麥
2、布丁
3、劍
4、手持吸塵器

選好了嗎？往下滑看結果！

選好了嗎？往下滑看結果！

選好了嗎？往下滑看結果！

1、看到「立麥」：人氣指數80%

如果你看到的是立麥，那你的「人氣指數」可能高達80%！你可能已經意識到自己頗有人氣，也因此更容易展現出「人氣王」的特質，總是站在大家的中心，喜歡帶動場面、炒熱氣氛。這種人通常好奇心旺盛，知識面也廣，所以聊天起來特別有趣，常常讓周圍充滿歡笑聲，你可能很享受當大家都圍在你身邊、氣氛熱鬧的那種感覺，而且你的溝通能力強，積極又會找位置，總是能找到自己的「舞台」；但也可能因為習慣成為焦點，一旦不被注意，或無法完全融入某群體時，就會覺得有些不自在，小心不自覺間可能會招來一些競爭者喔！

2. 看到「布丁」：人氣指數60%

如果你看到的是布丁，那你的「人氣指數」大概有60%。你也許對某些特定人群，像是小孩或長輩，特別有人氣。表面上你看似普通，卻在某些人心中意外地有吸引力，甚至讓自己都覺得有點不可思議。這種類型的人通常很自然、真誠，不愛裝飾自己，也不會刻意引人注目，甚至偏向低調。然而，當進入特定人群時，你就會不自覺地成為「人氣焦點」。這類人通常比較被動，但面對主動靠近的人，會展現出貼心的一面，對於小朋友，可能會陪著玩；對長輩，則會耐心傾聽，因此，你的真誠讓人不自覺地想親近你。

3、看到「劍」：人氣指數40%

如果你看到的是劍，那你的「人氣指數」可能只有40%。你也許對人氣王有點嚮往，但同時覺得自己不太屬於「人氣類型」。生活中你既有親密好友，也有一般關係，整體來說比較低調、不特別顯眼。這種類型的人可能個性謹慎，常會在進入人群時觀察環境，想要說話又怕冷場，最終只是在旁邊微笑點頭。雖然內心也想靠話術帶動氣氛，但通常需要一些時間熟悉場面，等到融入時，可能場子已經被其他人帶動了，於是默默地待在一旁。

4、看到「手持吸塵器」：人氣指數20%

如果你看到的是手持吸塵器，那你的「人氣指數」可能只有20%。你大概沒特別想成為人氣王，甚至可能更享受一個人的生活方式，不愛成為眾人焦點，反而希望安靜地過自己的生活。這種人通常性格隨和，愛獨處，不太喜歡群體行動。雖然偶爾也會和朋友互動，但如果周圍人太多，反而容易感到疲憊，可能不自覺散發出「不易親近」的氣息，保持一點距離感。對你來說，成為人氣者意味著自己的空間被入侵，或許會有人對你這種獨立的性格有些好奇或嚮往，但通常也只是在遠處欣賞，而不會主動靠近，即使成為人氣者，也可能表面上不容易察覺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣之光！紀華文連3屆執法12強賽
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

中台灣「觀光區市集日」周五登場　購物金、抽獎活動一次看

來玩超準心理測驗！一張圖看出你的人氣光環有多強

郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

貝克漢帝舵軍錶上手耍帥　實用設計滿足空中飛人需求

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來台東超值好玩

川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

哈彼科技獲千萬天使投資　搶攻數位化知識變現市場

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄...當場抓57人

生活熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

LINE「17款免費貼圖」限時下載！超Q麥當勞、柴犬皮皮

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

YT唯一清流逝世5年「FB突發24字」　粉絲含淚

演藝圈邪教風波「台北朝熹宮」起底！　主事師姐曾是藝人

全台「最不舒服城市」　一票狂點名它：又濕又擠

天兔颱風估早發布陸上警報　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」

更多熱門

相關新聞

哪隻手是你放鬆時的狀態？

哪隻手是你放鬆時的狀態？

經歷不同的事情，每個人在每個時間與階段，都會展現出不同的個性，而現階段的你是怎麼樣的狀態呢？以下這個心理測驗可以很快的分析出來。

第一眼看到飛鳥還是笑臉？秒測你的「真實性格」

第一眼看到飛鳥還是笑臉？秒測你的「真實性格」

表面友善卻滿肚子壞水三大星座！

表面友善卻滿肚子壞水三大星座！

你怎麼拿杯子？測試交友態度

你怎麼拿杯子？測試交友態度

本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

關鍵字：

心理測驗人氣個性

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面