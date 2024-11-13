傳統開刀風險大　長庚「主動脈瓣膜置換」免開胸

▲ 民眾嚴重主動脈瓣狹窄，「經導管主動脈瓣膜置換術」讓他們免於開胸擔憂 ，兩人術後感謝長庚醫療團隊 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡92歲的張奶奶有活動性喘，經過檢查發現有主動脈瓣膜狹窄，但考量年事已高，以傳統開胸手術風險較大，在嘉義長庚心臟內科楊登堯醫師詳細評估後，決定進行「經導管主動脈瓣膜置換術」(TAVI)，術後張奶奶恢復良好;而71歲的翁伯伯一樣也是主動脈瓣膜狹窄問題，同時有冠心病、大動脈穿透性潰瘍，且因為有食道癌病史曾接受放射治療，不適合傳統開刀手術，同樣透過TAVI，重新找回健康。

▲楊仁宗院長 。（圖／記者翁伊森攝）



楊登堯表示，研究顯示主動脈瓣狹窄與年齡高度相關，尤其80歲以上的盛行率可達 10% 以上，是年長者常見的退化性疾病之一，而主動脈瓣狹窄使心臟血液的輸出困難，嚴重者甚至會呼吸困難，胸痛或胸悶，暈厥或頭暈，但由於年長者身體較虛弱或存在其他共病，導致手術風險增高。不過現在透過TAVI，能讓高齡族群不必承受開胸風險，成為目前治療主動脈瓣膜狹窄的主流術式。

楊登堯進一步說明，TAVI經導管主動脈瓣膜植入術，通常是從鼠蹊部的股動脈，將導管沿著主動脈放進去，當到達主動脈時，將瓣膜打開，此時植入新的瓣膜，瓣膜功能即開始啟動。相較於傳統開胸手術，TAVI不須讓心臟停止跳動、不須使用體外循環、傷口較小、手術時間較短，對年紀較大、共病很多的病人而言，手術風險較低，且術後住院天數少、恢復速度快。

楊仁宗院長表示，TAVI屬高複雜度手術，且需要在具備高階主動脈手術設備儀器的複合式手術室（Hybrid OR），由心臟內、外科團隊共同合作，才能達到理想的手術效果。希望能有更多的主動脈瓣膜狹窄病人及家屬瞭解這項手術，並在專業醫師的協助下，共同選擇適合的治療方案，重拾康健生活。