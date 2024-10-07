「不給不能娶」！新娘哥突加價82萬聘金　趴禮車阻攔新人傻了

▲新娘哥在婚禮當天上演趴車攔人。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日大陸社群流傳一段離譜影片，一名新人結婚聘金給女方約18.8萬人民幣（約新台幣86.5萬），怎料結婚當天，新娘哥哥又臨時再加18萬人民幣（約新台幣82.8萬），遭到新郎拒絕，不料新娘哥哥直接趴車攔人，不讓禮車開走。網友說，「麻煩這位大舅哥把引擎蓋的錢結一下。」

據陸媒報導，河南信陽近日有一起婚鬧事件引發熱議，一名新娘要出嫁，而新郎早上到女方家，照習俗迎娶新娘回家，禮車準備開走時，怎料新娘哥哥不願意，追出去攔車，稱聘金要加價18萬人民幣（約新台幣82.8萬），不給錢就不能走。

無奈的新郎站街上看著大舅子胡鬧。沒想到這時大舅子就直接趴在禮車上，不想讓妹妹離開，沒人拉得住他。據當地網友透露，其實男方給過聘金了，金額為18.8萬人民幣（約新台幣86.5萬），但不知新娘哥哥為何又要臨時加碼。

新娘被哥哥的行為氣壞，沒化妝也沒穿婚紗，就被男方家急拉上車離開。從影片中可見，場面一片混亂，最後新娘哥哥躺在地上，有人說，「婚姻自由，你買東西也不能搶。」

影片一出，網友紛紛留言「地方越窮，聘金越高」、「卑鄙無恥，下流可恨」、「這個影片看了讓人心寒」、「麻煩這位大舅哥把引擎蓋的錢結一下」。

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