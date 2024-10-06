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大陸 大陸焦點 特派現場

陸武術比賽上演「超溫柔對打」　網看傻：李小龍、葉問哭死！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一場武術比賽「溫柔對打」的影片近日在網路上瘋傳。對此，賽事相關工作人員表示，該比賽是「二人對練」，本來就不會真的打起來，比的是雙方的默契。

從影片中可以看見，兩名穿著黑色、紅色的選手在賽場上徒手過招，但招式卻相當「溫柔」，不僅速度緩慢，每一下還都正好被另一方的對手接下。

▼武術選手「超溫柔」對打，被大批網友取笑。（圖／翻攝微博）

▲▼陸武術比賽上演「超溫柔對打」　網看傻：李小龍、葉問哭死！。（圖／翻攝微博）

影片很快在網路上瘋傳，並被眾多大陸網友調侃，「3歲小孩打架都比這激烈。」「李小龍、葉問看了都會哭死！」「中國武術的墮落，連花拳繡腿都稱不上了。」

根據《晨視頻》報導，該場賽事是9月下旬在天津市舉辦的2024年全國武術套路冠軍賽，賽事相關工作人員表示，影片中的比賽項目屬於「二人對練」，看的是雙方的配合、默契，屬於表演性質的對練，「並不是真的打起來。」

工作人員解釋，該項目比的是選手的技術水平，就像跳水比賽一樣，「有的網友可能不太瞭解，所以覺得不夠激烈。」

不過，網友並不認同工作人員的說法，認為就算以觀賞性的角度來看，選手的表現也是不及格的，「還敢說觀賞性，這有什麼觀賞性？」「侮辱所有人的智商。」「難怪那麼多假大師，活該被打。」

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