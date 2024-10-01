曾馨瑩「微露酥胸」跑趴　同框賈永婕被讚：歲月無痕

▲曾馨瑩與賈永婕在「500盤」台灣美食年鑑評審晚會同框自拍。（翻攝賈永婕臉書／曾馨瑩IG）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩日前受邀參加台灣美食評鑑「500盤」晚宴，現場名人雲集，曾馨瑩當天穿著小秀性感，與好姐妹、台北101董事長賈永婕同框自拍，被讚「保養真好」。

曾馨瑩作為美食評鑑評審之一，早前到晶華酒店出席晚宴，她穿一身黑色格紋洋裝，微露酥胸展現好身材。當天她在IG限動寫下：「最愛台灣美食，謝謝邀請。」並貼出一張與名廚江振誠、YouTube共同創辦人陳士駿夫妻的合照。

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曾馨瑩也與好姐妹賈永婕、蔣雅淇等人相見歡，賈永婕今（1日）凌晨在臉書分享當天的晚宴照片，開心說：「第4年擔任500盤的評審，超愛這份工作的！」其中一張是她與曾馨瑩的自拍照，有網友看了留言：「兩位真的保養真好」「歲月無痕，風采依舊，容顏未改」。

▲曾馨瑩穿露肩禮服秀性感。（翻攝曾馨瑩IG）

▲江振誠（右起）、曾馨瑩、陳士駿夫妻合照。（翻攝曾馨瑩IG）

▲賈永婕（前排左起）、曾馨瑩、蔣雅淇、王偉忠（後排右）等名人出席500盤晚宴。（翻攝蔣雅淇臉書）

第4屆台灣本土美食評鑑「500盤」結果日前出爐，今年由晶華軒再次蟬聯，鄒記食舖、Restaurant A緊追在後。根據《udn》報導，曾馨瑩作為評審之一，分享自身飲食習慣，她擅長做一般家常菜，畢業後兩度赴美進修，靠好手藝結交朋友，稱自己幸運不易吃胖，加上以前學舞蹈，消耗量很大，所以幾乎從來沒有節食過。她認為「並不是說一定要特別貴、或者一定要是米其林星級餐廳，才是美食。」



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