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中纖新大樓落成啟用暨風暴國際模特兒選拔活動熱鬧登場

▲▼風暴國際,中纖新大樓,模特兒,波蜜企業。（圖／風暴國際提供）

▲風暴選拔活動圓滿落幕，眾人大合照。

圖、文／風暴國際提供

化纖大廠中國人造纖維股份有限公司（以下簡稱中纖）為活化資產、提升業外效益，於新北市三重區啟用全新大樓，並於開幕當日廣邀商界名流及藝人等重要嘉賓參與盛會，剪綵儀式完畢緊接著舉辦中纖集團旗下風暴國際模特兒選拔決賽，活動熱鬧非凡。

中纖集團關係企業有波蜜企業、台中銀行、台中證券、芳滋生技、風暴國際等，中纖大樓落成後旗下波蜜企業與風暴國際搶先進駐，聯合辦公將有助與娛樂產業更緊密結合。

風暴國際於1998年成立，以培養專業時尚模特兒為主，2018年中纖及波蜜企業入主風暴國際，2019年成立新北中纖女子排球啦啦隊，2024年正式轉型為多元經紀公司，經紀內容包含時尚、演藝、整合行銷、啦啦隊等，本次決賽選拔有將近30名來自各地的參賽者，盡情在舞台上展現絕佳自信與魅力。現場評審陣容更是堅強，除了知名時尚造型師羅之遠及劉大強，還有「喜劇偶像」李唯楓及風暴名模劉庭妤。

▲▼風暴國際,中纖新大樓,模特兒,波蜜企業。（圖／風暴國際提供）

▲▼風暴選拔第一名黃子浩，表演才藝古箏。

▲▼風暴國際,中纖新大樓,模特兒,波蜜企業。（圖／風暴國際提供）

決賽優勝男生第一名是黃子浩，年紀僅19歲，目前就讀台灣大學機械工程學系，擁有多項才藝包括鋼琴、二胡、吉他、古箏，還會繪畫與體操。他表示「這次拿到冠軍非常興奮，希望配合我各方面的才藝，營造多元且豐富的發展。」女生第一名是顏瑀晴，今年22歲，目前就讀醒吾科技大學表演藝術系。她表示「拿到冠軍，真的很開心，這一切不僅僅是我的努力，還有很多人的支持與幫助。同時也謝謝風暴國際給予我這個機會。未來，會繼續保持一顆上進心，不斷前進，用心做得更好。」

此次活動圓滿成功，未來波蜜企業與風暴國際將攜手共同打造更多的影視佳績。

▲▼風暴國際,中纖新大樓,模特兒,波蜜企業。（圖／風暴國際提供）

▲▼風暴選拔第一名顏瑀晴。

▲▼風暴國際,中纖新大樓,模特兒,波蜜企業。（圖／風暴國際提供）

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