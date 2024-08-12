南韓總統尹錫悅指定新任國防部長　申源湜回總統辦公室任職

▲原南韓國防部長申源湜，將獲提名擔任國家安保室長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今（12）日針對內閣進行小幅改組，指定原總統警處處長金龍顯擔任國防部長，而原本的國防部長申源湜則被指定擔任總統辦公室的國家安保室長，至於原國家安保室長張虎鎮則是擔任新設的外交安保特別輔佐官。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室秘書室長鄭鎮碩今（12）日在例行簡報會議中，宣布上述人事方案，針對受尹錫悅指定接下國防部長一職的金龍顯，他表示，「金容顯提名人在國防、安全保護等方面皆有所涉獵，是這兩方面的專家，長期以來深獲軍方內外的高度信任。」

鄭鎮碩指出，金龍顯曾經是尹錫悅政府上台以後首任的警護處長，因此比任何人更能理解軍方最高統帥（即總統）的想法，因此適合接下國防部長一職。

在發表相關人事案後，獲總統尹錫悅指定接任國防部長一職的金龍顯表示，「如今國內外的安保情勢比起過去還要更加嚴峻，且安保攸關經濟發展。因此，未來將會寄身於國家經濟發展和穩固民生經濟。」

針對近來北韓（朝鮮）頻繁向南韓空飄穢物與垃圾氣球，金龍顯則發表看法，「國防部持續以全民的安全作為優先考量應對。一旦上任以後，將會思考更具效率的應對方案。」