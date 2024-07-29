多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

▲前總統蔡英文出最新寫真集。（圖／蔡英文辦公室）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文卸任後，變成超級「宅女」，鮮少有公開行程跟對外發言，她29日透過社群分享最近的新作品，正是她過去幾年來的攝影寫真集。其中包括，2015年還未當選總統前，在機場嘴咬護照的經典照片，還有她任內跟時任美國總統川普熱線、會面美國眾議長裴洛西、麥卡錫等歷史畫面。

卸任後完全變成「宅女」的蔡英文29日發文表示，這陣子她很少在公開場合出現，也幾乎沒有在螢光幕前露面，但是大家在社群上，給她的留言、訊息都有看到，「謝謝大家，總是給我滿滿的熱情與溫暖」。

蔡英文表示，她的辦公室夥伴，整理出了一本「辣台妹寫真輯」。這一本攝影輯，裡面有很多她的照片，大家翻開時，也請務必找一找，看看裡面有沒有自己的身影，「我們一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。我們一起笑、一起哭，一起走過低谷、一起走向榮耀」。

▼前總統蔡英文任內出訪友邦，在總統專機上與媒體互動。（圖／蔡英文辦公室）



蔡英文說，也許不一定在照片裡，但是相信會在裡面找到與自己相似的影子。每一張照片，都是我們一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡。

在這本攝影寫真輯中，收納了許多經典時刻與畫面，包括2015年時任總統馬英九任內最後一次雙十國慶結束後，當時還只是民進黨總統參選人的蔡英文，準備搭機前往日本訪問，她在機場被捕捉到自己提包包、嘴巴咬著護照的畫面。這張照片後來也成為討論，還有香港的網友拿來跟中共人大委員長張德江出訪香港的排場相比，並以「零特權」、「親民」等語形容蔡英文，也有香港媒體以「有民主真好」發表評論。

另外，該寫真輯中也收納許多軍事基地視導的畫面，包括蔡英文在漢光演習、政軍兵推期間，身穿迷彩服的照片；在涉外工作方面，除了出訪友邦之外，也有許多外交突破的經典畫面，好比在她總統任內，與時任美國總統川普熱線，跟美國眾議長裴洛西、麥卡錫會面等。

▼蔡英文與川普熱線。（圖／蔡英文辦公室）



▼前總統蔡英文在任內接見時任美國眾議長裴洛西。（圖／蔡英文辦公室）



▼蔡英文出訪過境美國時，與AIT主席莫健、外交部長李大維、駐美代表高碩泰討論會面與電話會議行程。（圖／蔡英文辦公室）



▲▼蔡英文走訪國軍部隊。（圖／蔡英文辦公室）