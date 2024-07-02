陸考察團返福州！計畫推「馬祖1日遊、3日遊」：期待早日實現

▲考察團在八八坑道合影。（圖／翻攝自福州旅遊協會官方公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸福建赴馬祖考察團1日結束為期3天2晚的訪問行程，福州市旅遊協會今（2）日下午指出，此行為未來推出一系列馬祖旅遊產品奠定了基礎，包含一日游至三日游等，拓展福建赴馬旅遊市場空間。

福建赴馬祖考察團由福州市旅遊協會組織，由該協會會長韓鳴率領，一行22人於6月29日抵達馬祖，經過3天2夜的參訪，於7月1日返回福州。

福州市旅遊協會指出，此行完成了疫情後大陸首個赴台觀光考察任務，此舉旨在為未來推出一系列包含一日游至三日游的馬祖旅遊產品奠定基礎，以期無縫對接福州旅遊線路，拓展福建赴馬旅遊市場空間。

▲韓鳴（右）向連江縣政府秘書長張龍德（左）送上福州特產茉莉花茶。（圖／翻攝自福州旅遊協會官方公眾號）

韓鳴表示，「此次考察團的成功，為恢復福建居民赴馬祖旅遊打下了堅實的基礎，我們期待福建居民能夠早日赴馬祖旅遊，進一步推動兩岸人員往來和各領域交流合作。」

據悉，參加本次踩線考察的成員均為福州市旅遊協會的理事與會員，多以「90後」年輕旅遊業者居多，見到馬祖沿海景觀與福建沿海有許多相同之處，團員感受很深，「兩岸本是同根同源。」