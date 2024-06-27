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中國勞斯萊斯5月銷量暴跌53.3%！　傳經銷商「降價502萬元」

▲勞斯萊斯在中國深受網紅喜愛。（圖／翻攝自微博／東方財經）

▲勞斯萊斯在中國深受網紅喜愛。（圖／翻攝自微博／東方財經）

記者廖翊慈／綜合報導

中國勞斯萊斯5月銷量57台，季減53.3%。日前，有消息指出，一名勞斯萊斯汽車經銷商表示，現款5座版勞斯萊斯庫里南現金優惠111萬元（人民幣，下同，約台幣502萬元），優惠後新車售價低至580萬（約台幣2623.9萬元）。

據《東方財經》報導，廣州珠江新城一家勞斯萊斯經銷商對此回應，即使算上豪車稅，也不可能做到100萬優惠，但像勞斯萊斯會提供給客戶多種個人化客製化方案，如果客戶選配內容較多，比裸車價貴很多，銷售人員會在選配方面給予一些折扣，各個項目優惠幅度疊加，有可能出現『優惠』超過100萬的情況。」

▲▼中國勞斯萊斯每月銷量暴跌5成。（圖／翻攝自微博／東方財經）

▲中國勞斯萊斯5月銷量暴跌5成。（圖／翻攝自微博／東方財經）

另一名勞斯萊斯經銷商內部人士透露，新庫里南即將推出，現款將有一些優惠，「但具體優惠多少，需要看車型配置及經銷商自己的優惠力度，並非官方降價。」

根據中國機車上險量數據以及綜合網路車市、愛卡汽車等資訊顯示，5月勞斯萊斯銷量57台，季減53.3%。根據認證為「中國汽車流通協會專家委員會成員」的部落客「桑之未」5月統計，大部分超豪華品牌銷售量都出現年減。

報導指出，對於超豪華品牌銷售下滑的原因，有觀點認為，一方面是中國國內消費者消費觀轉變，豪華汽車的吸引力逐漸下降；另一方面，隨著中國國產車的崛起，消費者們的選擇越來越多，而且中國國產車產品力也與日俱增，進一步擠壓外資車生存空間。

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