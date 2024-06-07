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蘇姿丰與陳俊聖台南進行世紀對談　黃偉哲送家鄉味伴手禮、蝴蝶蘭喜相迎

▲大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，台南市長黃偉哲以滿滿家鄉味伴手禮歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，台南市長黃偉哲以滿滿家鄉味伴手禮歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，7日下午由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，影響全球的兩位企業領導人首次相聚台南，暢談南方半導體產業的新契機、分享企業領導經驗，引起產業界關注。

▲大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，台南市長黃偉哲以滿滿家鄉味伴手禮歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲除於論壇開場致詞，更準備了包括蘭花瓷盤、「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食等好禮款待貴賓，也為蘇姿丰執行長帶來2盆以奈米技術噴染AMD的蝴蝶蘭，以滿滿家鄉味歡迎台南女兒回故鄉。

▲大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，台南市長黃偉哲以滿滿家鄉味伴手禮歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南在南台灣半導體廊帶可以說是占據中間的「C位」，也透過多年來的不懈努力，持續打造好的投資環境，持續歡迎科技大廠的投資，也感謝與南市府共同主辦論壇的各單位，還有應邀前來的所有貴賓，希望更多人可以在台南400的里程碑，見證台南不但具備台灣第一個城市的歷史文化底蘊，如今更擁有最先進的高科技發展。

除了在半導體產業開花結果，黃偉哲也承先啟後、持續布局，致力於發展綠電充實供應、科技產業群聚、建構完整的人才培育機制，以綠電、算力、人力三大優勢，迎接AI產業新時代。

▲大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，台南市長黃偉哲以滿滿家鄉味伴手禮歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，從桃園國際機場搭乘機捷、高鐵最快僅需兩小時，就能夠抵達台南「台南沙崙智慧綠能科學城」，現今已匯集許多智慧綠能與資安廠商與機構，並吸引台灣人工智慧學校等相關單位進駐，另外還有發展精準醫療產業的成大「沙崙健康產業園區」，以及與資訊安全產業相關的「ACW資安服務基地」、國家高速網路中心資安基地等，打造新世代科技產業培育搖籃，迎接半導體接力AI新時代。

外界關注黃偉哲市長為了迎接科技巨頭所特別準備的「伴手禮」今日也終於亮相，包括蔚為話題的「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食，還有以奈米噴染技術噴印AMD字樣的蘭花，以滿滿家鄉味歡迎台南女兒回故鄉；另外也特別準備了蘭花盤致贈給蘇姿丰、陳俊聖還有對談主持人SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，展現台南人的好客熱情。

▲大台南會展中心登場的「南方半導體論壇」，由超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖進行「南方半導體對談」，台南市長黃偉哲以滿滿家鄉味伴手禮歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲贈送給蘇姿丰的「2024國宴伴手禮」，包含台南在地知名品牌「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台南造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」及「台塩海洋鹼性離子水」，並且特別安排蘇姿丰最愛的「阿霞飯店」經典台菜美食，包括野生一口烏金、紅蟳米糕、五品拼盤、虱目魚脆餅及招牌甜湯等伴手禮，歡迎台南女兒回家鄉，吃美食品嚐道地家鄉味。

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