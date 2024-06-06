直播主屢遭爆用韓國瑜名號斂財　美女網紅批「背骨、白眼狼」

▲美女網紅高鈞鈞爆陳品宏以韓國瑜名號斂財 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

曾是挺韓直播主的陳品宏，他也是雲林縣斗六市民代表，2020年還成立罷免高雄市議員康裕成，涉嫌「假罷免、真斂財」，去年更遭桃園市議員詹江村踢爆，打著韓國瑜旗號向海外韓粉募款團購消防衣，卻疑似中飽私囊，今年5月因總統大選質疑中選會做票，遭依社維法送辦，雖獲不起訴，但同是挺韓美女網紅日前開直播痛批陳「背骨、白眼狼」，要網友看清這名忘恩負義的人。

▼斗六市民代表陳品宏屢次遭控以韓國瑜名義斂財 。（圖／翻攝自臉書）

陳品宏（36歲）曾遭週刊踢爆，在2020年成立罷免高雄市議員康裕成總部，在直播中要粉絲抖內贊助罷免基金，違法收取捐款，卻在2個多月後收掉罷免總部，雖然陳品宏公布支出明細，仍遭志工指控他灌水作假帳。

2023年2月間，桃園市議員詹江村在臉書貼文，指稱陳品宏打著韓國瑜旗幟，向海外挺韓的僑胞要求贊助金錢購買消防衣，疑涉中飽私囊；陳品宏則駁斥指控，強調並無打韓國瑜名號募款，更拿出與雲林消防局合作的採購計畫書，面對指控直說「莫名其妙」。

陳的爭議不斷，2024年總統大選時，他在YT直播「開票開到紙箱底層跑一堆票出來！這是在變魔術還是在做票？誰都知道投票時不可能跑一堆到夾層，中選會出來講清楚！」質疑中選會做票，遭依社會秩序維護法送辦，雲林地院裁定不罰。

同是挺韓美女直播主高鈞鈞在臉書貼文「不忍了」，表示與陳品宏原有同樣理念，並協助他當選市民代表，對他出錢出力、號召粉絲力挺，沒想到當選後卻常在直播中攻擊、辱罵她，高鈞鈞氣炸痛批陳「背骨、白眼狼」，要網友看清這名忘恩負義的人。

高鈞鈞進一步表示，陳品宏表示要做公益，所以要做生意才有能力，但商品卻高於市價販賣；陳揚言一個月至少做四場公益，但網友發現根本完全沒做到；陳更說要幫韓國瑜佈局再選總統，刻意接近與韓關係交好的人，要網友粉絲掏錢。她呼籲粉絲不要再上當。截稿時聯繫市民代表陳品宏，助理表示他本人在忙，尚無法做出回應。