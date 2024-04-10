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「超巨大睪丸」嚇壞主播！日全食轉播變18禁畫面　墨電視台出大包

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲墨西哥RCG電視台報導日全食時，誤植男性睪丸影片出大包。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

北美部分地區8日迎來日全食，眾人爭睹天文奇景，吸引各國媒體直播報導。只不過墨西哥RCG電視台卻出大包，在日全食連線報導的畫面中突然出現一段明顯是男性睪丸的影片片段，讓當時鏡頭前方的主播感到相當震驚。

MARCA、TMZ等報導，當時電視節目針對日全食進行轉播解說，起初畫面為太陽被月球遮住的黑色畫面，當畫面切換之後，黑色變成背景色，中間有個白色圓形光球，沒隔幾秒，影片突然出現睪丸，周邊還有毛髮，且可辨識的程度明顯到能夠瞬間認出那就是男性生殖器。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲誤植的畫面明顯可見是男性睪丸。（圖／翻攝自X）

此時畫面立刻中斷，切回攝影棚內的主播台，主播當時也感到相當震驚。目前尚不清楚這段影片被錯誤播放的確切原因，截至9日下午，RCG Media尚未針對這起事件給出回應。

目前已知電視台有開放讓民眾發送個人拍攝的日全食影片，網友Rhevolver宣稱這是他做出的惡作劇，譴責媒體未經查證才造成這起放送事故。不過當地媒體事後指出，這段片段早在2017年就開始流傳，是否真如網友所說並不清楚。

▼主播看到畫面之後感到相當震驚。（圖／翻攝自X）

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

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