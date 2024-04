「超巨大睪丸」嚇壞主播！日全食轉播變18禁畫面　墨電視台出大包

▲墨西哥RCG電視台報導日全食時,誤植男性睪丸影片出大包。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

北美部分地區8日迎來日全食,眾人爭睹天文奇景,吸引各國媒體直播報導。只不過墨西哥RCG電視台卻出大包,在日全食連線報導的畫面中突然出現一段明顯是男性睪丸的影片片段,讓當時鏡頭前方的主播感到相當震驚。

NEW: Mexican News Station RCG Media Accidentally Shows Testicles Instead of Solar Eclipse



pic.twitter.com/WDAJEGxE6o