女患病全身長滿腫瘤！影響呼吸進食　動25次手術成功改善現狀

▲中美洲島國千里達及托巴哥一名42歲婦女夏爾曼（Charmaine Sahadeo）全身長滿腫瘤，在經歷25次手術後「重見天日」，恢復原先的生活品質。（圖／TikTok／Daily Mail）

圖文／CTWANT

中美洲島國千里達及托巴哥一名42歲婦女，在出生時就患有神經纖維瘤（Neurofibromatosis）全身長滿腫瘤。而在她生下第2胎後，病情更加嚴重，腫瘤佈滿全身，臉部幾乎看不出她原本的容貌，甚至影響到呼吸與進食，視線也被擋住一大半。而她近期終於找到一名醫生，替她進行手術，在經歷25次手術後「重見天日」，恢復原先的生活品質。

根據《每日郵報》等外媒綜合報導，中美洲島國千里達及托巴哥一名42歲婦女夏爾曼（Charmaine Sahadeo）在出生時就患有神經纖維瘤，在13歲時，身上就開始長出腫瘤。而這個病情直到她生下第2胎後加劇，導致她全身長滿腫瘤，甚至影響到呼吸與進食，還擋住了她的視線。

夏爾曼表示，這些腫瘤帶給她生活上極大的困難，也無法和孫女一起玩耍，「無法和她一起出去玩，這讓我很痛苦。我希望能夠帶著她一起散步，但自從她出生以來我還沒有這樣的經歷」，且多次求醫都沒有用。

而夏爾曼近期向美國著名頭頸外科醫生奧斯本（Ryan Osborne）尋求幫助，終於在進行25次手術後，成功切除大部分的腫瘤，在術後1個月返回家鄉，如今已能夠正常行走。

事後夏爾曼透露，奧斯本醫師切除的腫瘤比她原本預期的還要多，「我喜歡我現在的樣子。以前我根本看不到任何東西，比如我的臉，但現在你可以自然地看到我的眼睛、鼻子、嘴，我可以看得清楚。最重要的是，我可以更好地呼吸」，現在她的笑容更多了，腿上的腫瘤被切除後，她可以走路，也可以和孫女玩耍了。

Woman has ‘one-of-a-kind’ disease that causes thousands of life-threatening tumors to grow all over body #RareDisorders #RareDiseaseAwarenessCampaign #RareDiseaseAwarenessMonth #RareDiseaseAwarenessWeek [Video] Charmaine Sahadeo begged a doctor to give… https://t.co/sy0294HxRP — Adriana Simpson (@AdrianaSGNN) April 5, 2024

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