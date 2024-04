女患病全身長滿腫瘤！影響呼吸進食　動25次手術成功改善現狀

▲中美洲島國千里達及托巴哥一名42歲婦女夏爾曼(Charmaine Sahadeo)全身長滿腫瘤,在經歷25次手術後「重見天日」,恢復原先的生活品質。(圖/TikTok/Daily Mail)

圖文/CTWANT

中美洲島國千里達及托巴哥一名42歲婦女,在出生時就患有神經纖維瘤(Neurofibromatosis)全身長滿腫瘤。而在她生下第2胎後,病情更加嚴重,腫瘤佈滿全身,臉部幾乎看不出她原本的容貌,甚至影響到呼吸與進食,視線也被擋住一大半。而她近期終於找到一名醫生,替她進行手術,在經歷25次手術後「重見天日」,恢復原先的生活品質。

根據《每日郵報》等外媒綜合報導,中美洲島國千里達及托巴哥一名42歲婦女夏爾曼(Charmaine Sahadeo)在出生時就患有神經纖維瘤,在13歲時,身上就開始長出腫瘤。而這個病情直到她生下第2胎後加劇,導致她全身長滿腫瘤,甚至影響到呼吸與進食,還擋住了她的視線。

夏爾曼表示,這些腫瘤帶給她生活上極大的困難,也無法和孫女一起玩耍,「無法和她一起出去玩,這讓我很痛苦。我希望能夠帶著她一起散步,但自從她出生以來我還沒有這樣的經歷」,且多次求醫都沒有用。

而夏爾曼近期向美國著名頭頸外科醫生奧斯本(Ryan Osborne)尋求幫助,終於在進行25次手術後,成功切除大部分的腫瘤,在術後1個月返回家鄉,如今已能夠正常行走。

事後夏爾曼透露,奧斯本醫師切除的腫瘤比她原本預期的還要多,「我喜歡我現在的樣子。以前我根本看不到任何東西,比如我的臉,但現在你可以自然地看到我的眼睛、鼻子、嘴,我可以看得清楚。最重要的是,我可以更好地呼吸」,現在她的笑容更多了,腿上的腫瘤被切除後,她可以走路,也可以和孫女玩耍了。

