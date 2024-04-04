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洛杉磯重大竊案「9.6億現金被偷」　FBI介入調查

▲▼美金,美元,鈔票,現金。（圖／CFP）

▲洛杉磯一處機構設施遭闖入，失竊金額總計3000萬美元（約新台幣9.6億元）。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯3月31日發生重大竊案，聖費爾南多谷郊區西爾馬（Sylmar）專門處理、存放各企業現金的設施遭人闖入，總計3000萬美元（約新台幣9.6億元）現鈔不翼而飛。這起事件是該市史上規模最大的現金竊盜案之一，疑點重重，尚不清楚竊賊是如何避開警報系統闖入。

美聯社、洛杉磯時報報導，當局並未公布發生竊案的設施機構名稱，但已知案件發生在31日晚間，從外部看過去，金庫並沒有被撬開的跡象，直到店家1日開啟金庫時，才驚覺遭竊。洛杉磯警察局長莫拉萊斯（Elaine Morales）表示，竊賊闖入大樓及存放錢的保險庫；有消息稱，嫌犯是從設施屋頂處闖入。

整起案件疑點重重，目前不清楚嫌犯當初是如何避開警報系統，且更讓人好奇的是，依據執法部門消息人士的說法，知道保險庫存放大量現金的人非常少。當局接獲報案之後，洛杉磯警方趕往現場蒐證。美國聯邦調查局（FBI）3日晚間證實，FBI與洛杉磯警方正在調查這起竊盜案。

這是洛杉磯市史上規模最大的現金竊盜案之一。2022年，保全公司布林克（Brink's）派出卡車運送國際寶石和珠寶展的珠寶和貴重物品，但卻失竊，總價值達1億美元，至今尚未偵破。

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