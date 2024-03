記者詹雅婷/綜合報導

荷蘭東部城鎮埃德(Ede)30日發生多人遭劫持事件,依據匿名消息,當地30日凌晨一名攜帶武器與爆炸裝置的男子走進商家Café Petticoat,劫持人質,威脅引爆自己。

路透、BBC等報導,荷蘭警方透過社群媒體發布最新聲明稱,現已部署多個特警小組至現場,並疏散當地150戶民宅,民眾被告知遠離該區域。

警方說明,這起人質劫持事件並無恐怖主義動機的跡象。

