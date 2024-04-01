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波音飛機降落墜毀！輪胎爆炸撞上失事飛機　畫面曝光

▲▼ 波音一架727大型貨機3月31日準備降落南蘇丹的機場時墜毀 。（圖／翻攝自X）

▲波音一架727大型貨機3月31日準備降落機場時墜毀。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

波音一架727大型貨機3月31日準備降落南蘇丹的機場時，機師操作失誤，把飛機降落距離跑道外數公尺的地方，造成輪胎爆炸、飛機傾覆，整架貨機與上月墜毀的飛機相撞。

AIRLIVE、鏡報等報導，這架波音貨機當時從南蘇丹首都朱巴（Juba）載運物資起飛，沒想到當飛機降落在馬拉卡爾機場（Malakal Airport）時發生墜毀事故。目擊者宣稱，「這架飛機飛過來的時候太低了，這架飛機很大台，飛機降落在距離跑道數公尺的地方，所以墜毀。」依據畫面，波音貨機機頭下方位置就卡在先前失事飛機的機翼上。

▲▼ 波音一架727大型貨機3月31日準備降落南蘇丹的機場時墜毀 。（圖／翻攝自X）

▲波音貨機機頭下方位置就卡在先前失事飛機的機翼上。（圖／翻攝自X）

州長奧耶（James Odhok Oyay）透過聲明表示，這架波音貨機由Kush Airline營運，由於在降落期間遇上問題緊急降落，飛機滑出跑道，撞上先前墜毀的另架飛機。被撞上的這架失事飛機是非洲快運航空（African Express Airways）MD-82飛機，在2024年2月9日發生事故。

事故的發生原因正在調查當中。所幸這起事件並未造成人員死亡，貨機7名人員全數安全撤離，只有1人受傷。

不過依據俄羅斯衛星通訊社報導指出，機場代理總幹事拉瓦爾（Bol Mijok Lual）稱事故原因是機師操作失誤，把飛機降落在距離跑道數公尺的地方，導致輪胎爆炸，飛機傾覆，失控撞上MD-82飛機，「這是一個很大的損失，飛機嚴重受損，無法修復。」

針對這起事件，州長奧耶對於機場緊急應變能力等表達關注，呼籲擴建並改善跑道，以達安全標準。

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