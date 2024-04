波音飛機降落墜毀！輪胎爆炸撞上失事飛機　畫面曝光

▲波音一架727大型貨機3月31日準備降落機場時墜毀。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

波音一架727大型貨機3月31日準備降落南蘇丹的機場時,機師操作失誤,把飛機降落距離跑道外數公尺的地方,造成輪胎爆炸、飛機傾覆,整架貨機與上月墜毀的飛機相撞。

AIRLIVE、鏡報等報導,這架波音貨機當時從南蘇丹首都朱巴(Juba)載運物資起飛,沒想到當飛機降落在馬拉卡爾機場(Malakal Airport)時發生墜毀事故。目擊者宣稱,「這架飛機飛過來的時候太低了,這架飛機很大台,飛機降落在距離跑道數公尺的地方,所以墜毀。」依據畫面,波音貨機機頭下方位置就卡在先前失事飛機的機翼上。

▲波音貨機機頭下方位置就卡在先前失事飛機的機翼上。(圖/翻攝自X)

州長奧耶(James Odhok Oyay)透過聲明表示,這架波音貨機由Kush Airline營運,由於在降落期間遇上問題緊急降落,飛機滑出跑道,撞上先前墜毀的另架飛機。被撞上的這架失事飛機是非洲快運航空(African Express Airways)MD-82飛機,在2024年2月9日發生事故。

事故的發生原因正在調查當中。所幸這起事件並未造成人員死亡,貨機7名人員全數安全撤離,只有1人受傷。

不過依據俄羅斯衛星通訊社報導指出,機場代理總幹事拉瓦爾(Bol Mijok Lual)稱事故原因是機師操作失誤,把飛機降落在距離跑道數公尺的地方,導致輪胎爆炸,飛機傾覆,失控撞上MD-82飛機,「這是一個很大的損失,飛機嚴重受損,無法修復。」

針對這起事件,州長奧耶對於機場緊急應變能力等表達關注,呼籲擴建並改善跑道,以達安全標準。

Safe Air Boeing 727-200F (5Y-IRE, built 1979) ran off the side of the runway while landing at Malakal Airport (HJMK), South Sudan, where its undercarriage collapsed. It collided with a stationary MD-80 of African Express AW (5Y-AXL, built 1984) and broke into two parts before… pic.twitter.com/yqEVKUzhCO