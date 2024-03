記者鄒鎮宇/綜合報導

南韓辣模Irene(명아)擁有甜美臉蛋以及傲人的魔鬼身材,經常不吝在社群帳號曬出火辣養眼照,過去因寬鬆白T的對比照爆紅。沒想到,Irene近日發文現身台北,瞬間讓台灣網友嗨翻,大喊歡迎。

Irene於7日在個人IG發文,PO出5張在台北的照片,分別為3張披著浴袍、身穿黑色比基尼的性感照,以及1張在酒吧內喝酒,最後則是翻閱介紹台灣廟宇的書籍。

該文PO出後立刻吸引2.5萬人朝聖,「居然來台灣了」、「歡迎來台北!」「The most beautiful scene in Taipei. enjoy your trip」、「我愛你 Welcome to Taiwan」、「小姐姐感覺很喜歡廟宇呢」、「真美,身材好棒」、「美女來台灣觀光了」。

▼南韓辣模Irene(명아)現身台北。(圖/翻攝auddk_77)



▼Irene(명아)時常分享火辣養眼照。(圖/翻攝auddk_77,下同)