陸首口10公里深地科探井紀錄達成　地層壓力像8頭大象站指甲上

▲大陸地科探井工程達成萬米（10公里）鑽探紀錄。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

位於新疆塔克拉瑪干沙漠的「深地塔科1井」4日成功完成「1萬米（10公里）」深的最後「衝刺」階段，達成地科鑽探作業的新紀錄。行動過程中，特種鑽機需克服攝氏200度的地層溫度和猶如8頭10噸重的大象站在一個指甲上的130兆帕以上壓力。

《新華網》報導，14時48分，屏幕上的深度數字瞬間躍至10000.00（公尺），歡呼聲響徹井區。在這片亙古寂寥的沙海，中國人探索深地的新紀錄誕生！這不僅意味著我國超深油氣勘探正式步入萬米時代，也是深地領域探索自然的又一壯舉。

據了解，塔克拉瑪干沙漠所在的地下被板塊運動「碰撞」得支離破碎，鑽頭突破砂土層後，每鑽深1公尺難度都在增加。根據更換的鑽頭紀錄顯示，井深從1545公尺到4100公尺時，只用了一個鑽頭，而當井深達到9600至9700公尺時，一個鑽頭只能鑽進不足100公尺。

中國石油塔里木油田勘探開發研究院基礎研究部課題經理楊果表示，研究人員通過分析顏色各異的岩屑，判斷鑽頭所在的地層，進行後續施工決策，「岩屑攜帶的豐富地質信息，對地球演化和氣候變遷等問題的研究也有重要作用。」