台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

▲SpaceX提供的星盾服務疑似在台灣無法使用，蓋拉格要求馬斯克說明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國共和黨重量級聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）上周曾率團出訪台灣，然而過程中卻得知駐台美軍無法使用SpaceX提供的「星盾」（Starshield）軍事通訊衛星服務，因此他特別致函要求遵守和美國五角大廈的合約。對此，SpaceX發文強調，完全遵照現有和美國政府的所有合約。

身為美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席的蓋拉格，曾經於當地時間24日致函給特斯拉、SpaceX執行長馬斯克，要求SpaceX應該遵守和美國國防部之間的合約，開放台灣境內和周邊地區的美軍使用星盾軍事通訊服務的權限，因為一旦在中國對台灣進行軍事侵略的情況下，西太平洋的美國軍人恐面臨嚴重風險。

蓋拉格在信中要求，馬斯克必須在3月8日之前向眾議院提供一份SpaceX在台灣的營運簡報。

針對蓋拉格的說法，SpaceX旋即透過社群平台X（前稱推特）發表聲明，反駁蓋拉格關於美軍在台灣無法使用星盾服務的說法，「SpaceX完全符合並遵守美國政府合約上的要求。上周，SpaceX通知了特別委員會，指出其所得到的資訊是錯誤的；然而，該委員會卻選擇在消息獲得證實前進一步告知媒體。」

據悉，SpaceX提供的「星盾」計畫為美國國防部等數十個夥伴提供通訊服務，並於去年8月奪下7000萬美元的軍事合約。

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