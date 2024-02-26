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3台人在柬埔寨被逮「全名曝光」　柬肅毒局長親自指揮執法行動

▲▼ 柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，這起行動由肅毒局局長肯沙藍親自指揮，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料，台灣警方事後證實莊男、吳男、林男3人在柬埔寨落網。如今當地媒體也揭露3人的全名與年齡。

FRESH NEWS於26日報導，根據柬埔寨肅毒局官員25日的說法，執法行動在2月21日晚間9時40分展開，針對金邊市桑園區、萬景崗區兩處地點進行打擊。相關人員扣留3名台灣籍犯罪嫌疑人，分別是WU ZONG WEI（2000年出生）、LIN YING KUAN（1993年出生）及ZHUANG SHI KAI（2003年出生）。

在整起緝毒執法行動中，執法人員查獲超過16公斤毒品、5.6公斤製毒原料與4部手機等。嫌疑人及毒品等證據已交由金邊市初級法院依法處理。

▲▼ 柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲▼ 柬埔寨查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

▲▼ 柬埔寨在首都金邊逮捕3名涉毒的台灣男子，查獲16公斤毒品和5公斤製毒原料。（圖／翻攝自FRESH NEWS）

這次行動由肅毒局局長肯沙藍親自指揮，執行柬埔寨國家警察總署總監蘇通和負責反毒事務的副總監波隆森託的命令。報導指出，蘇通下令肅毒局嚴厲打擊所有毒品案，肅毒局警方在柬埔寨全境積極展開緝毒行動。肅毒局近期陸續破獲多起重大販毒案件，多名犯罪份子被逮捕歸案依法處置。

針對3名台灣男子遭柬埔寨逮捕一事，台灣警方先前表示，3人分別為吳男、林男，其中莊、吳兩人因在台涉詐欺案件遭台灣通緝，刑事局將與柬埔寨緝毒局密切交換台人涉案情資，釐清毒品來源及流向，並查證該批毒品是否在柬埔寨加工分裝後運輸回台。

▼我刑事局將與柬埔寨緝毒局密切交換台人涉案情資，釐清毒品來源及流向。（圖／翻攝自柬中時報）

►3台男在柬埔寨涉毒被抓　柬埔寨警方查獲超過16公斤毒品
►3台男持有16公斤搖頭丸金邊落網　刑事局：2人是詐欺通緝犯

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