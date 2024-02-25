快訊／日本東大寺外「汽車暴衝」　62歲台灣男子遭撞身亡

▲62歲台灣男子被撞之後宣告不治。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本奈良市東大寺南大門附近25日上午發生汽車撞人事故，79歲駕駛誤踩油門撞傷兩人，其中一名62歲傷者宣告不治。依據日媒朝日新聞掌握到的資訊，62歲男子來自台灣。

報導指出，79歲肇事駕駛撞倒62歲台灣籍男子和另外一名52歲男性，台灣男子因頭部受到重擊昏迷不醒，雖然事後送醫，但3小時後確認死亡，52歲傷者則是腰部骨折重傷。

整起事件發生在當地上午9時50分左右，肇事車輛暴衝撞向路人，最終撞上參拜道路旁石牆等物體後才停下。奈良公園事務所工作人員透露，事發當下，車輛以極快的速度撞向兩人。

日本警方已依過失駕駛致傷罪嫌現行犯逮捕79歲肇事駕駛，駕駛供稱，他搞錯油門與煞車踏板。如今隨著台灣籍男子傷重不治，將變更罪嫌為過失駕駛致死傷罪來進行調查。

事故現場是東大寺附近眾多土產店聚集地，事發當下也聚集大批參拜者與遊客。該地點是除了店家相關車輛外，其他車輛禁止通行的區域。