納瓦尼母親終於看到兒子遺體　指控俄羅斯計劃秘密下葬

▲納瓦尼母親表示有看到兒子遺體。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日過世。他的母親22日透過影片稱，她已經看到兒子遺體，但指控俄羅斯當局對她施壓，要她同意讓納瓦尼秘密下葬，「我不同意」。

綜合BBC、法廣等報導，納瓦尼母親柳德米拉納瓦納亞（Lyudmila Navalnaya）啟程前往監獄之後，看到納瓦尼遺體、拿到死亡證明，但當她要求歸還納瓦尼遺體時仍遭拒絕。她聲稱，當局針對納瓦尼葬禮訂定條件，包括埋葬地點、時間以及方式，「他們想帶我到墓園邊的新墳說，『你的兒子埋在這裡』。我不同意。」

柳德米拉納瓦納亞進一步宣稱，她受到當局威脅，若她不答應悄聲下葬納瓦尼，他們就會對他的遺體做些什麼。她透過納瓦尼的YouTube頻道發布影片，最後要求歸還納瓦尼遺體。俄羅斯並未做出立即回應。

另一方面，美國總統拜登在加州舊金山與納瓦尼遺孀尤利雅（Yulia Navalnaya）、女兒達莎（Dasha Navalnaya）見面。白宮透過聲明表示，拜登在這場閉門會面當中，表達對納瓦尼非凡勇氣、以及他對抗貪腐與為自由民主的俄羅斯而戰所留下的遺產感到敬佩。

47歲的納瓦尼是俄羅斯知名反對派領袖，也是總統普丁的批評者。2月16日，他在北極流放地（penal colony）猝逝，死因撲朔迷離。

▼ 美國總統拜登在加州舊金山與納瓦尼妻女見面。（圖／翻攝自X／President Biden）