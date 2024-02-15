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心碎！ 小一女兒想送男生「情人節巧克力」　爸哭著和她一起做

爸爸教女兒做情人節巧克力哭了。（圖／翻攝X）

▲爸爸邊哭邊教女兒做巧克力。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

昨（14）日是一年一度的西洋情人節，不少日本女生會送巧克力給心儀對象。就有一名爸爸發文，表示小一女兒請他教做巧克力，因為她要送給男生，這讓他心碎哭了。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ケポ」的日本男網友，與妻子育有1子1女，其中女兒目前就讀小學一年級。他在貼文中娓娓道來，指一年級的女兒表示，「爸爸！我想送巧克力給喜歡男生，請教我怎麼做！」原PO表示，他只好哭著和女兒一起做巧克力。貼文曝光後，網友紛紛留言「這就是傳說中小學生做的巧克力」、「我家的男孩都還沒有得到第一塊巧克力」、「愛是獨立的第一步」、「爸爸還會做巧克力太神奇」、「提早當岳父」。

原PO也在留言區感嘆，既然是女兒要求，他也只好幫忙，另一方面，還好是小一生用可愛的口吻說，如果是高年級他會更震驚。據了解，該文章目前有超過1100萬人次瀏覽，還有15萬人按讚。

東京百貨的情人節巧克力銷售區擠滿人潮，京都商家推心形豆腐。（圖／達志／美聯社）

▲東京百貨的情人節巧克力銷售區擠滿人潮，京都商家推心形豆腐。（圖／達志／美聯社）

據《商業內幕》報導，日本百貨公司的情人節特別活動，每年都在擴大，而今年不少人選擇買巧克力犒賞自己，而不是當禮物，每塊巧克力超過500日圓（約新台幣104元），很多人光是幫自己買巧克力花超過10萬日圓（約新台幣2萬元）。

東京一名30歲的科技業女子說，她每年情人節都會買很多巧克力，8成是自己吃，去年她花了14萬日圓（約新台幣2.9萬元）。

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