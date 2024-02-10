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客機飛一半「輪子掉了」！南美航空急改道檢修　驚險降落全過程曝

▲▼智利南美航空LA3923航班6日在左側內輪失蹤的情況下驚險降落瓜魯柳斯機場。（圖／翻攝自X）

▲智利南美航空LA3923航班6日在左側內輪失蹤的情況下驚險降落瓜魯柳斯機場。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

智利南美航空（LATAM Airlines）一架空中巴士A319-132型客機6日從巴西里約熱內盧飛往聖保羅時，不知何故出現了飛機主輪失蹤的情況，導致飛機不得不轉降另一家機場檢修。

綜合外媒報導，這架編號為LA-3923的航班原定於當地2月6日下午12時30分從聖杜蒙特機場（SDU）飛往孔戈尼亞斯機場（CGH），豈料飛機在接近聖保羅時，機組人員突然發現飛機的起落架出現了問題。

原來，飛機在下降時偵測不到左側內輪輪胎，於是航管人員決定將LA-3923航班改道至同樣位於聖保羅的瓜魯柳斯機場（GRU），以對飛機進行檢查與維修。

事後，巴西空中交通管制當局證實，機長在降落時正確放下了所有起落架，但飛機內側的左主輪卻不翼而飛。不過，在緊急救援人員的注視下，這架空中巴士最後還是在6日下午1點18分安全降落，而遺失的輪子後來則在聖杜蒙特機場附近的防波堤上被尋獲。

▼飛機失蹤的左側內輪後來在起飛的聖杜蒙特機場附近被尋獲。（圖／翻攝自X）

▲▼智利南美航空LA3923航班6日在左側內輪失蹤的情況下驚險降落瓜魯柳斯機場。（圖／翻攝自X）

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