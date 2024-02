客機飛一半「輪子掉了」！南美航空急改道檢修　驚險降落全過程曝

▲智利南美航空LA3923航班6日在左側內輪失蹤的情況下驚險降落瓜魯柳斯機場。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

智利南美航空(LATAM Airlines)一架空中巴士A319-132型客機6日從巴西里約熱內盧飛往聖保羅時,不知何故出現了飛機主輪失蹤的情況,導致飛機不得不轉降另一家機場檢修。

綜合外媒報導,這架編號為LA-3923的航班原定於當地2月6日下午12時30分從聖杜蒙特機場(SDU)飛往孔戈尼亞斯機場(CGH),豈料飛機在接近聖保羅時,機組人員突然發現飛機的起落架出現了問題。

LATAM Brasil A319 lands safely at Sao Paulo Guarulhos Airport after one of the wheels of the left landing gear fell off.



GolfOscarRomeo pic.twitter.com/VSdxXfAX5y