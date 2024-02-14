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日牛郎店搶客出新招！「首次免費」還送禮券　櫻花妹賣淫也要去

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲日本男公關店開始推出各種促銷活動吸引客人上門。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本2023年出現多起女性沉迷男公關因此下海賣淫支付相關費用的案例，引發社會關注。甚至有男公關主動提議要女客人賣淫賺錢來店內消費，導致新宿歌舞伎町男公關店的社會觀感越發低落。而業者為了重新吸引顧客上門，開始推出一系列的宣傳活動，除了首次免費、帶新朋友來前90分鐘免費外，還推出上門就送Amazon禮券，花招層出不窮。

根據《集英社》報導，警方近年加強取締新宿流鶯，但卻發現許多賣淫女性都是因為沉迷男公關，甚至因為要讓喜歡的男公關衝上排行榜，大開香檳塔，最終繳不出費用，欠了公關店一屁股債。而部分男公關則會主動要求女性下海賣淫賺錢，來償還賒帳的費用。

新宿歌舞伎町的2家男公關店與1家男偶概念咖啡廳因為違反法規，被東京都公安委員會勒令停止營業。報導指出，「被行政處分的這3家店中，其中1家酒吧和同集團的男偶概念咖啡廳2023年3月因讓未成年少女進店消費而被檢舉，而另一家男公關店則是因為在2023年8月對女客人說，『不喝酒就不能走喔。』然後強迫對方在附近的ATM提出85萬日圓的現金，違反了搶劫防範條例，被東京都公安委員下達行政處分。而這也是東京都政府首次依搶劫防範條例取締男公關店，並進行行政處分。」

另一方面，一名前男公關向女性客人表示，「妳去大久保公園賣淫後再來付錢。」因此被指控強迫進行性交易，並於1月24日被逮捕。未來當局對於這類惡劣男公關店與男公關的取締力度只會越來越高。

在歌舞伎町開業27年的男公關店「Club ROMANCE」的人事負責人GO先生直言，未來當局甚至還會加強取締男公關店的拉客行為。他表示，「自從2023年12月以來，便衣警察幾乎每天都會取締男公關的拉客行為。導致店裡靠店員拉客吸引的客人越來越少。」

事實上，除了著名的男公關店外，大部分的業者主要客戶仍需仰賴拉客帶來的女性客人，由於無法拉客，導致新客人數急遽減少。因此有越來越多的店家推出了「首次免費」的促銷活動。

一般情況下，公關店的首次入場費用約為每小時2000至3000日元。雖然以前就有店家推出首次免費的促銷活動，但最近已成為歌舞伎町的新趨勢。GO先生還表示，「為了吸引新客，我們不僅推出首次免費，還有了其他促銷活動，例如帶朋友來前90分鐘免費、幫妳付計程車費用等。」

另一家知名男公關店的內部人士則指出，「去年惡劣男公關店的事件使我們的形象受到了很大的影響，各家業者都在競爭搶客，有些店家不僅提供首次免費，還會送Amazon禮券等。」

 
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