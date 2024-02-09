母女屍體嚴重毀損！四肢「切割30塊」扔紙箱　韓刑警挖屍當場嘔吐

▲南韓死刑犯成洛柱接連殺害全氏母女，將母女遺體分屍後裝進泡麵紙箱。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓最後一次執行死刑是1997年，此後就算有人被判處死刑定讞，司法當局也不會執行。一名曾經當過僧人的性無能男子，其犯罪手法相當兇殘，寄居同居女友家的他，竟先後勒斃女友和她的女兒，不僅像切豬肉般處理死者的屍塊，割下四肢後切碎丟馬桶，還將其餘屍塊埋藏深山地底，就連刑警見狀也忍不住嘔吐。

根據韓媒《朝鮮日報》，1994年8月底，南韓發生一起駭人聽聞的兇殺案，警方在深山地底發現3個泡麵紙箱，紙箱裝有黑色塑膠袋，然而當一打開塑膠袋時，卻傳出陣陣惡臭，因為塑膠袋裡面竟然裝有30塊慘遭肢解的屍塊，就像是牛羊豬雞在屠宰場遭屠夫處理般，俐落的刀工將屍骨切碎，屍骨還殘留肉塊。

其中，雖然警方在塑膠袋內發現疑似為人類的頭顱，但臉部皮膚卻整個被劃開剝離，至於十根手指頭更遭嚴重破壞，導致無法辨識出指紋。在現場收拾受害者屍塊的刑警忍不住嘔吐，「數十年從警生涯，還是第一次見到死得這麼悽慘的母女！」

警方當時先後在京畿道南楊州市、江原道原州市的深山發現裝在泡麵紙箱的屍塊。死者事後被證實為在首爾經營旅館的單親母女全氏；至於兇嫌則為1951年生、現年73歲的男子成洛柱。

報導指出，成洛柱原本婚後和妻子生有3名子女，然而妻子最後卻選擇離家出走。在妻離子散後，他選擇於1976年出家進入韓國佛教太古宗，不過卻於1984年遭到開除僧籍，居無定所的他最後於1993年在首爾市江北區彌阿洞經營哲學館，過程中他結識被害婦女全某。

全某在與丈夫離婚後，便靠著自己的力量白手起家，在首爾經營旅館。看上經濟獨立的全某，成洛柱便刻意接近全某，每天幫全某指壓、針灸。

近水樓台先得月，最終成洛柱取得全某的歡心，於1993年2月住進女方家、開始和全某同居，不過兩人的愛情卻無法長久，成洛柱飽經「性功能障礙」所苦，且吃住全靠女方，完全沒有經濟能力，也因此兩人經常大吵大鬧。

1994年8月13日，成洛柱又與全某大吵，全某14歲的女兒李某無法坐視母親被欺負，因此氣得向成洛柱大喊「別再跟我媽吵架了，你趕緊給我從這個家滾出去」，慘遭激怒的成洛柱於是選擇隔天清晨5時，趁全某女兒在房間熟睡之際，當場將她勒斃。

成洛柱將少女的屍體移到浴室，用菜刀將少女的頸部、手臂、雙腿切割成30塊，肉塊則扔進馬桶用水沖掉，隔天大樓水塔的儲水更因此見底，剩下的屍塊則裝進黑色塑膠袋裡，封進泡面紙箱內。

成洛柱打電話向同父異母弟弟求助，他謊稱要丟棄祭祀用的豬頭，他搭乘同父異母弟的廂型車前往京畿道南楊州市北漢江休息站附近深山，將裝有少女屍塊的泡麵紙箱埋進地底。

為了不讓同居女友懷疑，成洛柱模仿少女的口吻、用打字機寫紙條，「媽媽，我決定跟隨我深愛的男人遠走他鄉，所以別再找我了。也請媽媽趕快忘了我，和叔叔（指成洛柱）一起過上幸福的生活吧。」

事件發生一周後（1994年8月21日），成洛柱又和全某發生爭吵。全某氣得大罵，「你沒有任何財產、且在床上無法重振雄風，你叫我怎麼相信你，跟你一起生活？」

據悉，成洛柱1980年代初因為遭遇車禍傷到脊椎，才會導致日後出現性功能障礙。

處於激怒狀態下的成洛柱，旋即前往旅館107號房，將熟睡中的全某勒斃，接著用同一套手法毀屍滅跡，並請求另一個同父異母的哥哥，協助將裝有屍塊的泡麵紙箱載到江原道原州市某高速公路工地掩埋。

警方發現，在疑似少女李某的紙條中，竟然出現打錯字的情況，懷疑是學歷只有國民學校（相當於現在的國小）的成洛柱偽造文書。於是，警方在逮捕成洛柱後，運用特殊手段要求成洛柱在寫陳述書時寫出該錯誤用字，證實成洛柱為兩起殺人案的兇手，最終法庭判處成洛柱死刑定讞，至今仍尚未執行。

另外，在事件經過將近30年後，成洛柱在獄中接受電視媒體的採訪，在他寄出去的書信中，仍看不出半點悔意。他表示，即便時間能夠倒轉，他在當下依舊會選擇殺害全某母女，「如今，我不用再看旁人的眼光過活。」