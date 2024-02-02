泥水狂湧畫面曝！台中自來水爆管2小時　居民曝：路面會晃

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市北屯區今（2）日12時許傳出管線破裂，現場多處排水孔、馬路縫隙冒出大量泥黃色土水，且持續時間已超過2小時，但都不見相關單位前來處理。附近民眾透露，事發第一時間就已打給水利處，但至今都未見到人，隨著時間過去，漏水處開始出現地層下陷，車子經過時「馬路還會晃」，十分危險。

▲台中北屯自來水管線爆管，大量黃色泥水淹沒路面。（圖／記者許權毅攝）

初步了解，北屯區遼陽四街與瀋陽路口今午11時46分許傳出管線破裂，現場瞬間湧出大量泥黃色土水，水高還一度到達腳踝，現場低窪處也被泥水淹沒，且面積還在不斷擴大。

當地民眾指出，發現水管破裂時就有立刻通知水利處，但至今兩個小時過去了，仍未見到有人前來處理。該名民眾指出，現在漏水已從一開始的泥黃色土水漸漸轉為清水，但仍然持續滲漏，附近的地板疑似泥層遭沖刷，開始出現地層下陷情況，車子經過時馬路路面還會搖晃，十分危險。居民指出，先前該處更換地下水抽水設備時，就有發生過水管破裂，已經好幾次。

對此，台中給水廠廠長孫智強稍早做出回應，下午接獲通報後立即展開調查，發現係地下自來水管線老化，加上經重車長期輾壓才會導致管線漏水，經接獲通報後於13時30分派員至現場先行辦理交通管制維護措施，並即時調度工班前往搶修；預估鄰近有100戶供水受到影響，預計晚間8時前修復。