中國人民政協報：台34種農漁產品或被取消ECFA優惠





▲大陸商務部大樓。（圖／CFP）

文／中央社

中國大陸商務部先前稱將研究進一步採取中止ECFA早收清單中農漁等產品關稅減讓，大陸人民政協報20日引消息表示，未來包括檳榔、帶魚等34種零關稅農漁產品可能被取消關稅優惠。

中國大陸人民政協報20日發表題為「大陸研究擴大中止ECFA產品關稅減讓」的文章，指中國大陸商務部最新表態明確提出，將研究進一步採取中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早期收獲農漁、機械、汽車零組件、紡織等產品關稅減讓等措施。

報導表示，有消息指出，未來包括檳榔、帶魚等中國大陸給予台灣的34種零關稅農漁產品，都將可能被取消關稅優惠。

報導引述中國社科院台灣研究所研究員張冠華表示，中國大陸2023年底發布對台貿易壁壘最終調查結論後，「民進黨當局並未採取有效措施改正錯誤做法」，反而提出22項所謂「關鍵核心技術清單」限制兩岸交流合作，肆意貶低ECFA及「海峽兩岸服務貿易協議」，「加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍。」

張冠華表示，「因為民進黨當局既要享受ECFA紅利，又違反ECFA和世界貿易組織（WTO）相關規定」，才導致大陸有關部門不得不中止部分產品的關稅減讓。但「民進黨當局」非但沒有採取有效措施改正錯誤做法，反而藉機進行「政治操弄」，大陸研究擴大中止ECFA早期收獲產品關稅減讓的範圍，是對「民進黨當局」錯誤做法的堅決反制。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元表示，如果兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，透過制度化平台清除台灣方面對大陸設置的貿易障礙，大陸有關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零組件、紡織等產品關稅減讓，「甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而停止ECFA的可能性。」