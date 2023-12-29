明年可能還會有寒流！1-3月「暖濕」機會大　多雨訊號明顯

▲今年全球1-11月平均氣溫為1850年以來最暖，台灣平均氣溫則是史上第六暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今年平均氣溫高，中央氣象署表示，全球1-11月平均氣溫為1850年以來最暖，台灣平均氣溫則是史上第六暖，另聖嬰現象持續，據統計，聖嬰隔年的1-3月「高溫雨多」，根據動力模式預測，明年1-3月氣溫都偏高，1月雨量有偏多的訊號，不過要注意1、2月是台灣最冷的時段，仍可能有寒流、冷氣團影響。

氣象署預報中心主任陳怡良表示，今年1-11月全球平均氣溫比氣候值高出1.15度，為1850年以來最暖，台灣平均氣溫為24.26度，比百年均溫高了1.14度，為史上第六暖，可見暖化趨勢明顯。

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今年台灣降雨為氣候平均值的九成，但時間分佈不均，春季、十一月降雨明顯偏少，降雨時間集中在梅雨季到秋季。降雨日數則是1951年以來第二少，比氣候平均值少了23.9天，僅低於2003年。

▲明年一到二月可能有寒流或冷氣團影響台灣。（圖／記者李毓康攝）

今年西北太平洋颱風生成個數共17個，為1958年以來第二少，不過共有4個颱風侵襲台灣、氣象署發了六次警報，略多於平均值的3.2個。

展望未來第一季（1-3月）的天氣，明年春季聖嬰現象將逐漸減弱，據統計，聖嬰隔年1-3月高溫雨多，東亞附近將有西南風，根據動力模式預測，明年1-3月氣溫都偏高，有明顯偏暖訊號；1月出現降雨偏多的訊號，2、3月則是正常。

陳怡良提醒，雖然未來三個月偏暖，但1、2月是台灣最冷的兩個月，仍可能有寒流或冷氣團等影響，因此民眾要多加注意防寒。