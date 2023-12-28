最糟糕零食！前5名出爐「幾乎天天吃」　冠軍恐影響一生健康

▲家長可讓孩子從小多吃水果，也可利用水果切片製作飲料，以滿足孩子對甜食的慾望。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

零食品項包羅萬象，專家評選最罪惡的前5名分別是含糖飲料、肉乾、糖果、餅乾、大量生產的麵包，專家認為這5種零食幾乎隨處都可買到，而且許多人甚至會天天吃，其中含糖飲料因容易上癮，所以成為第一名，專家也提醒，常攝取精緻糖會導致肥胖，也會增加糖尿病、心血管等風險，恐影響一生的健康。

營養師程涵宇育有一子，平時不會主動購買零食給孩子，家中出現的零食通常都是親友贈送，而程涵宇會再篩選給孩子吃一些，同時也會藉機讓孩子知道吃零食的份量，標示，有沒有色素、香料怎麼判斷等。「我不主張完全禁止零食飲料，因為完全禁止只對小小孩有效，當他們有自己的學校社交生活之後，完全的禁止反而有反效果。」

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程涵宇說，完全禁止含糖食物可能會助長對糖的不健康渴望，所以讓孩子知道偶爾吃點甜點或甜點可以成為均衡飲食的一部分；爸媽自己也可以做到作為孩子的榜樣-甜食和零食適量即可。「我們當然會希望孩子盡可能遠離含糖食品，但我們也希望他們學習一項重要技能：當他們慢慢長大能夠自己做出食物決定時，如何平衡所有的選擇。」

不過，部分零食因其健康風險過高，或是容易天天食用，所以最好能免則免。程涵宇認為最罪惡的5類零食分別是含糖飲料、肉乾、糖果、餅乾、大量生產的麵包。

含糖飲料是指飲料或含有添加熱量甜味劑（即蔗糖、高果糖玉米糖漿、濃縮果汁）的飲料，程涵宇認為它非常容易上癮，可能會演變成天天都要喝，不僅會導致肥胖風險，也會增加糖尿病、癌症、心血管疾病等等。

肉乾也會增加癌症、心血管疾病、糖尿病的風險，程涵宇說，主要是因為鈉含量過高，還有這類以煙燻、鹽漬、加入防腐劑或化學物質處理過的加工肉品，因加入了為肉品添色或延長保存期限的化學物質亞硝酸鹽，恐產生致癌物質，如亞硝基化合物和多環芳烴。

▲各式各樣的零食充斥在生活中，就連夾娃娃機也可夾取零食，而且成為一股潮流。（

其他如糖果、餅乾、大量生產的麵包也都含有高鈉、高糖、高油脂。程涵宇說，選擇這5類零食的原因都是非常容易購買，而且部分民眾甚至天天吃，而這5類零食都屬於超加工食品。「研究顯示，過量攝取超加工食品可能會降低總體能量消耗，不只可能導致肥胖，而且容易累積脂肪，並且會影響終生的飲食習慣。」

程涵宇建議從小就要適時控制零食，除了平常多喝水與牛奶、多吃新鮮食品，並限制加工、預包裝食品和飲料，盡量多用水果滿足孩子對甜食的喜愛，也可將切片水果放入水中，提供果汁的替代品，使其具有一定的風味，但不含過量的糖。如果孩子習慣喝甜飲料，那未來限制含糖飲料就會相當困難，同時也要避免用糖作為獎勵。

程涵宇說，透過教導孩子糖份的適當攝取量，並使偶爾吃含糖食物成為家庭文化的一部分，可能會慢慢發現孩子對含糖食物和零食的渴望減少，並以更加謹慎和平衡的方式享受生活。

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