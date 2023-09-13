快試手氣！超商限定「小熊維尼一番賞」　睡覺維尼布偶超欠抱

▲7-11限定門市將在9/27起推出「小熊維尼一番賞」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

小熊維尼粉絲快看！就有超商即將推出超療癒「小熊維尼一番賞」，竟有軟綿綿又可愛的睡覺維尼布偶、吃飽飽維尼布偶、甜點盤以及玻璃碗等獎品，每一抽都有獎，快來試手氣。

7-11限定門市將在9/27起推出「小熊維尼一番賞」，小熊維尼與跳跳虎、小豬、屹耳等夥伴們變身超萌玩偶、吊飾或是各式生活用品，每一抽300元、通通都有獎。

▲圖左為「最後賞 睡衣維尼布偶」、圖右為「B賞 吃飽飽維尼布偶」。



▲「C賞 手帕毛巾」樣式超可愛。



「小熊維尼一番賞」獎品內容有「A賞 維尼雕像Don’t Feed The Bear」、「B賞 吃飽飽維尼布偶」、「C賞毛巾」、「D賞 玻璃碗」、「E賞 手帕方巾」、「F賞 甜點小盤」、「G賞 橡膠吊飾」以及「最後賞 睡衣維尼布偶」。

▲「D賞 玻璃碗」共有2款樣式。



▲「G賞 橡膠吊飾」共有5款。



「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名，首推2款以經典角色海綿寶寶、派大星作為創意發想的專屬飲品，其中，「深海鳳梨屋」選用多汁鳳梨結合奶綠，再加入綠茶凍增添口感，清爽又消暑，另一款「粉紅超派」則是以莓果醬作為基底，加入QQ椰果粒、醇濃鮮奶，打造酸甜又能咀嚼的罪惡口感，同步還推出4款飲料杯身及封膜，有躺在海中一臉CHILL的海綿寶寶、戴著眼鏡耍酷的耍寶雙人組等，通通可愛到不行。

▲超療癒海綿寶寶手搖杯來了。（圖／日出茶太提供，下同）

▲加碼還推一系列周邊小物。

除外還有一系列周邊小物等搶，必收「海綿星星吸管杯」，杯身上可以看到海綿寶寶開心堆沙堡及派大星戴墨鏡看報紙的療癒身影，而「蟹堡王員工杯袋」則集合蟹老闆與蟹堡王3位員工，並以目瞪口呆的模樣出現，逗趣十足，還有「比奇堡隨手貼」、「方方黃黃環保袋」、「四處探險紫色托特包及Whatever徽章組」等，即日起就能於門市加價換，各店數量有限、售完為止。