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未來1天有25小時！研究曝：地球自轉變慢　導致每100年多1.8毫秒

研究發現月球每年都在遠離地球。（示意圖／Pixabay）

▲研究發現，月球正以每年約3.82公分的距離遠離地球，使得地球自轉變慢。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

白天變長在未來是有可能的，近期科學家發現月球與地球的距離竟愈來愈遠，也意味著或許在未來會從24小時變成25小時，而在14億年前，地球僅有18小時。

根據《Unilad》報導，威斯康辛大學的研究人員研究發現，月球正以每年約3.82公分的距離離地球愈來愈遠，導致地球自轉變慢，每1天的時間以平均每百年增加約1.8毫秒（ms）的速度持續延長，依此速度估算，只要260萬年就能讓1天增加1分鐘，依此往下推估，再過2億年之後，地球上的一天會從24小時增加至25小時。

這群科學家除了研究這遙遠未來的一天時間將會變得多長之外，他們也一併發現地球從過去現在的時間都有逐年增加的現象；無論是14億年前地球上僅有18小時，或是24.6億年前（當時地月距離比現在短6萬公里）僅有17小時的理論，都表明同樣的狀況，地球的一日的確明顯在增長。學者們希望透過天文學的年代理論，判定古老的地質層中的時間與尺度，藉以瞭解更古早的地球終究是何樣。

如今科學家們之所以能準確測量月球與地球間的距離一切都要歸功於於1969年阿波羅任務，NASA當時登月的太空人，在月球上裝了反射板，有一個定位的標的，讓NASA能定期測量地月距離，進而發現月球越來越遠離的狀況。

一天24小時對許多人都不夠用，但是當未來地球自轉愈來愈慢後，一天變成25小時或許就會成真，只不過要再等上2億年。

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