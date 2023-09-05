83歲嬤閃嫁37歲軟飯男！新婚3年夜夜激戰　養老金慘被掏空

▲艾瑞斯婚後才知道丈夫是為了錢才娶她。（圖／翻攝自Facebook／Iris Jones，下同）



記者王佩翊／編譯

英國一名83歲阿嬤艾瑞斯（Iris Jones）2019年透過網路認識37歲的埃及男子穆罕默德，還親自到開羅與對方見面，甚至首次見面就激戰整晚。兩人隨即決定於隔年閃婚，不過近日阿嬤卻自爆，這段短命的嬤孫戀已畫下句點，因為他發現男方就是個吸血鬼，為了錢才會結婚，前夫至少已經從她身上偷走2萬多英鎊（約新台幣80萬元）。

根據《太陽報》報導，艾瑞斯表示，兩人在臉書相識後，瞬間墜入愛河，於是她親自飛到埃及與穆罕默德見面，兩人一見面就天雷勾動地火。艾瑞斯更自稱，當初兩人的初夜用掉整條潤滑劑，還害她隔天無法走路。兩人見面後隨即決定結婚，並在2020年於埃及舉行婚禮。

然而由於英國內政部仍須審查穆罕默德的居留資格，因此兩人在疫情期間被迫分開2年，直到穆罕默德取得英國簽證後，他才成功搬進艾瑞斯位在英國的房子，過上「新婚生活」。然而誰也沒想到，直到真正生活在一起後，艾瑞斯才發現穆罕默德疑點重重。

艾瑞斯說，最初她在英國大使館遞交與穆罕默德的結婚申請資料時，一名大使館員工不斷提醒她「千萬不要給穆罕默德錢」。但是艾瑞斯都不以為意，甚至在飛往埃及時，就親自拿了1.5萬英鎊（約新台幣60萬元）的現金給穆罕默德。

在埃及舉辦完婚禮後，艾瑞斯就將提款卡交給穆罕默德，並告訴他帳戶內有4萬英鎊（約新台幣161萬元），每天可以提領1000埃及鎊（約新台幣1032元）作為生活費，包含外出用餐、蜜月等。

回到英國後，艾瑞斯卻發現原本4萬英鎊（約新台幣161萬元）的存款只剩下9000英鎊（約新台幣36萬元），也就是說穆罕默德趁她不注意花掉了超過2萬英鎊（約新台幣80萬元）。不僅如此，穆罕默德從未支付過兩人的生活費，每天就蹲在家裡，也不出去工作。艾瑞斯忍無可忍，最終在6月13日與穆罕默德爆發劇烈爭吵，並當即要求穆罕默德走人。