開曳引機除草「遇坡滾落」！日男遭輾斃　慘死輪下

▲死者與家人一同耕作，但駕駛曳引機時卻沒有注意到農地的高低差。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本宮城縣一名男子3日上午開著曳引機在一塊休耕田整地，然而駕駛過程中疑似不慎遇到坡地，當場從曳引機上摔落地面，並遭到持續行駛的曳引機輾過，傷勢嚴重，送院搶救後仍不治身亡。

根據《東日本放送》報導，宮城縣栗原市的41歲農民曾根將光3日上午9時左右，前往住家附近的一處休耕田整地。當時他與家人一同整地割草，而他則是負責駕駛曳引機，怎知當他行駛過一處坡地時，突然重心不穩，直接從曳引機上摔下來。

農作業をしていた男性が、のり面を走行中に横転し、

乗っていたトラクターの下敷きに



宮城県栗原市築館の休耕田

（3日午前9時頃）



【tbc東北放送】2023年9月3日(日) 13:39

休耕田で農作業中にトラクターの下敷きに

41歳男性が死亡 宮城・栗原市https://t.co/8Zu0OxEa78 — 願い星 (@wishstar_Hope) September 3, 2023

由於曳引機仍在啟動狀態，曾根當場被曳引機輾過，傷勢嚴重。一同工作的家人見狀立刻報警，救護人員到場後將他送往栗原市的一間醫院急救，但搶救1個半小時後，仍傷重不治。

另一方面，愛媛縣新居濱市8月20日也曾發生類似事件，當時61歲上班族鴻上茂樹駕駛著曳引機在自己的田地耕作，然而他卻突然從右側跌落，右腳當場被捲入曳引機下。

鴻上的家人當晚發現他不見，隨即外出尋人，這才在農田裡發現已經明顯死亡的他。