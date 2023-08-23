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大陸 大陸焦點 特派現場

「鼠頭貓身」生物誤闖民宅　移動速度極快...專家一看：是稀有動物

▲▼神秘生物誤闖民宅，竟然是國家保護動物。（圖／翻攝微博）

▲神秘生物誤闖民宅，竟然是國家保護動物。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

江西贛州有農民發現家中闖進一隻來路不明的生物，這隻動物擁有「鼠頭貓身」且移動速度非常快，農民便向轄區派出所求助。經林業野保專家鑒定，該動物竟然是國家二級保護動物「斑林狸」。

據大陸媒體報導，一派出所接到民眾求助電話，稱家中有不明生物闖進，隨後迅速來到村民家中。警察發現這隻神秘的生物個頭不大，皮毛花紋十分美麗，尾巴細長，頭像隻老鼠，體型像隻貓，動作十分敏捷，警察費了不少力，才成功將這隻小動物捉住，並將其帶往派出所。

林業野保專家鑒定，這隻擁有「鼠頭貓身」的小動物，是國家二級保護動物斑林狸，估計是夜間想尋找食物，才會誤闖民宅，隨後警察將斑林狸帶至偏遠的樹林放生。

據悉，剛開始斑林狸並不是什麼稀有動物，當時數量非常大，因為經常跑到農民家中搗亂，所以遭煩，但牠們卻可以幫助農民捕捉老鼠，甚至是去田裡捕捉田鼠，所以斑林狸和人們的關係漸漸變好。

斑林狸近年來在大陸的數量不斷減少，所以見過的人也越來越少，主要是因為一些山地區域被人類砍伐，讓斑林狸失去棲息地，數量也逐漸減少。

相關機構表示，不要覺得斑林狸的外型看上去比較小，就好欺負，牠的攻擊性還是很強，甚至還會對人類發起攻擊。

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