為躲徵召拚了！烏男砸32萬「買免役金牌」　貪官海撈破億元

▲烏克蘭基輔部隊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭爆發貪腐醜聞，敖德薩徵兵中心負責人鮑里索夫（Yevhen Borysov）被指控收賄逾500萬美元（約新台幣1.6億元），協助上千人逃過徵兵義務，每張免役醫療證明費用2000至10000美元不等（約新台幣6.4萬至32萬元）。總統澤倫斯基11日宣布展開全面調查，同時解除所有地區徵兵中心官員職務，改由有真正參戰經驗者接任。

2022年2月烏俄戰爭爆發後，烏克蘭實施戒嚴法，禁止18歲至60歲的預備役男性離開國家，但醫療因素、出國留學、單親父親、擁有超過3名子女、必須照顧殘疾人士者，不在此限。

今年7月，當局調查揭發逃兵貪腐內幕，據稱各地收費標準不一，最常見的是以6000美元（約新台幣19萬元）換取免役醫療證明。鮑里索夫被指控，利用賄款購入新車、違法出國度假、替母親購入西班牙別墅 ，但他始終否認指控，宣稱不知道媽媽置產，並稱有能力證明上述資金來源。

▲烏克蘭徵召男性公民衝鋒陷陣。圖為烏軍坦克出現在前線城鎮布格列達爾。（圖／路透）

除了免役醫療證明，也有不少人選擇從西部邊境逃往鄰國。烏克蘭邊防軍發言人德姆琴科（Andiry Demchenko）表示，目前共1萬3600人試圖越境時在哨站外被抓，另有6100人在越境點使用假文件被捕。儘管此人數僅占徵兵人數的一小部分，但仍相當於5個旅，而官方永遠不可能確切得知，到底多少人成功逃役。

《金融時報》指出，近期一系列貪腐醜聞顯示，一些人願意支付高昂金額逃脫兵役，許多地方男性建立Telegram群組，隨時通報徵兵官員蹤跡，預備役男遭粗暴押上車，或在火車及卡車上被攔截，都已成烏克蘭常見新聞。這個問題一部分可能源自於烏軍徵兵系統尚未現代化，一些官員仍然會為了升遷「湊人數」。

為了減少貪腐及軍民摩擦，國會議員馬茲拉舒（Heorhiy Mazurashu）7日提出修正法草案，希望允許男性基於個人或宗教因素拒絕徵召，一方面能夠持續吸引願意報效國家的公民，另一方面也能讓不願戰鬥的人持續工作、保持經濟活絡，「當局必須停止無恥地追趕任何收到徵召通知的人。（因為）這會為敵人創造一幅值得宣傳的美好景象，對於國家社會經濟情勢及人民心理狀態都產生負面影響。」

對此，烏克蘭軍方表示，他們無法評論這件國會提案。