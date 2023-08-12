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大陸 大陸焦點 特派現場

出租房變「垃圾山」長蛆噁爆！房東崩潰清理　女租客仍淡定滑手機

住處遭控飄散異味　房東卻見她「淡定坐垃圾堆滑手機」：真給我氣懵了

▲女性租客據稱已經一年多沒倒垃圾，房東上門還坐在垃圾堆裡滑手機。（圖／翻攝自微博／時間視頻）

文／CTWANT

大陸山東省青島市多名租客，日前投訴住處飄散異味，結果房東到場發現，早已出租的房間居然堆滿垃圾，女房客卻仍坐在裡頭滑手機，嚇得房東直呼，「真給我氣懵了！」同時他也要求，女子一旦找到其他住所，就要盡快搬離。

根據陸媒《時間視頻》報導，影片可見一名身穿橘色上衣的女子，淡定坐在房間滑手機，全然不顧周遭各式各樣的垃圾與雜物，地面甚至生蛆，直到其他租客實在難忍異味，怒向房東檢舉。

謝姓房東表示，當時接獲多名租客投訴，立刻上門找尋異味源頭，發現是從女子的房間傳出，之後告知對方想要進房，遲遲不得回應，無奈之下只好破門，結果就被眼前景象驚呆，「一打開房門我都懵了，垃圾就直接堆到和窗戶一樣高。」

不料，女子還對房東的問話置之不理，並且不願打掃房間，只肯拜託清潔人員過來清理，誇張行徑也讓房東看傻，「真給我氣懵了！」他對此要求，一旦女子找到其他住所，就要盡快搬離。

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