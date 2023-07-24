台中2車疑閃燈號誌搶快！BMW車門撞凹刮花　銀車也破相

▲張女的BMW轎車左側車身受損。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區22日發生一起交通事故，張姓女子駕駛BMW轎車行經梅峰街與國強街口，與一輛灰色轎車發生碰撞，造成兩車車身、車頭毀損，雙方駕駛有擦挫傷，經送醫治療無大礙。警方獲報到場，雙方無酒駕情形，後續由交大釐清肇事原因及經過。

台中市第二警分局表示，22日中午12時21分接獲報案，稱北區梅峰街、國強街口有車禍，立即派員到場處理。初步調查張姓女子（37歲）駕駛白色自小客車沿梅峰街往進化路方向行駛，張姓男子（30歲）駕駛灰色自小客車沿國強街往天祥街方向行駛，雙方於路口發生碰撞。張女行駛方向號誌為閃紅燈，張男方向號誌則為閃黃燈。

事故造成張女車輛左側車身受損，張男車輛車頭毀損凹陷，2人受有擦挫傷，送往中國醫藥大學附設醫院治療，幸無生命危險。

▲張男灰色轎車車頭毀損凹陷。（圖／民眾提供）

警方對2人進行酒測，無飲酒情形，目前已調閱附近監視器畫面以釐清案發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

第二警分局呼籲民眾，閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。用路人行經路口應隨時注意車前狀況並減速慢行，以避免發生交通事故。