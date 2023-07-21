節能老闆掏空公司誘騙投資　夥黑道恐嚇債權人…北市議員揭騙局

▲台北市議員陳宥丞與律師及投資人吳董座召開記者會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市一家創投公司董事日前透過朋友認識台中一家節能公司負責人，對方表示公司周轉不靈，於是陸續借他750萬元，沒想到得知負責人疑積欠黑道高利貸，竟掏空公司資產約4000多萬元來償還高利貸，董事發現後要求償還750萬卻遭設局恐嚇、毆打。今（21日）台北市議員陳宥丞召開記者會揭發節能公司吸金掏空陰謀，並痛訴黑道猖獗。

21日下午2時許，台北市議員陳宥丞與律師及被害投資人代表創投公司吳姓董事，在台北市議會7樓召開記者會。吳姓董事表示，節能公司葉姓負責人宣稱，公司已經取得知名企業眾多標案，包括中華電信（2412）、康舒科技（6282）、大同集團（2371）、士林電機（1503）、東元電機（1554）、綠點高新科技、兆勁科技等。

就在受害投資方相信他的說詞，認為公司前景優良決定投資，在2023年1月間投入資金進駐後，葉姓負責人就退居幕後，立人頭董事長張姓男子，並夥同康姓總經理以及張姓財務長以及天道盟史姓大哥，以債權方式，用節能公司名義開支票，金額高達兩億多元。

吳姓董事進一步表示，掏空期間，康姓總經理還偽造了一個虛假事實的公文，聲稱「葉姓負責人並未在公司擔任任何職務與領取任何薪水」，想要藉此取信台灣企銀，來詐取1000萬元的貸款，掏空更多公司資金。除此之外，更以內外帳方式，每個月製作虛假財報，讓投資方放心。

▼天道盟史姓大哥伸手毆打蔡男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不到半年4000萬元資金就用罄，投資方驚覺起疑，立刻請自家會計前往查帳，發現投資資金幾乎都已流入黑道手中，儘管如此，投資方仍試圖釋出善意，希望能夠幫助葉姓負責人償還，並讓工程標案繼續，但卻不知他主要目的就是掏空，根本無心經營，事發後直接選擇人間蒸發不處理，更仗著有黑道撐腰，反過來恐嚇投資方。

更誇張的是，其中一名投資者蔡董事以私人名義借款葉男750多萬，掏空案後希望可以協商償還，但沒想到他不但沒打算還，還夥同天道盟史姓大哥設局，假藉約定談判，將蔡董事騙至台中總公司，3打1還持刀施暴、恐嚇，手段可說是誇張至極。

▼天道盟史姓大哥伸手毆打蔡男，還持刀攻擊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

目前，受害投資方已經委請律師，對葉姓負責人、天道盟史姓大哥、康姓總經理等人提出民、刑事告訴，除了希望司法能夠還受害人一個公道，更希望透過揭露此事，不只讓受害人不用再活在黑道陰影之下，更希望能斷絕黑道勢力及背後政治勢力介入，讓正義得以伸張。

▼蔡男趁隙跑上車逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）