瓦格納首腦白俄羅斯「神隱8天」首發聲！　喊話俄國人求力挺

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）神隱8天後，首度發聲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯前傭兵集團瓦格納6月底發動叛變，儘管短短1天就在白俄羅斯總統盧卡申科的協調下撤兵，但是與普丁間的嫌隙仍未抹平。首腦普里格津神隱白俄羅斯8天後，首度打破沉默，他表示，瓦格納的使命是「打擊叛徒，動員社會。」他同時也呼籲俄國人支持瓦格納，因為他們比以往任何時候「都還需要大家的支持」。

根據《太陽報》報導，瓦格納叛變結束後，由於普里格津與普丁的部份協議內容，瓦格納旗下傭兵被要求與俄國國防部直接簽約，不然就要收拾東西走人，且瓦格納也被要求在7月1日解散。然而瓦格納至今仍在持續招募新兵，不但在Telegram上積極投放廣告，位於俄羅斯的各招募中心也表示，徵兵作業一切照常。

▲瓦格納仍在招募新兵，疑似是想要東山再起。（圖／路透）



有傳言指出，普里格津在瓦格納起義短暫結束後，便前往白俄羅斯，由於害怕普丁派人暗殺，甚至躲在一間沒有窗戶的商務旅館。而他自6月26日撤兵後透過Telegram發表語音留言，就徹底神隱，期間從未公開露面，連他的公關團隊都聲稱聯絡不上普里格津。

當時他表示，自己發動「正義的遊行」是為了避免一場「大屠殺」，否認是為了推翻俄國政府，強調只是為了避免瓦格納被消滅。如今他時隔8天再度對外喊話，並替自己的叛亂辯護。他稱，這是一場正義的遊行。普里格津大膽直言，他的使命是「打擊叛徒，動員社會」。同時也呼籲俄羅斯民眾一同支持瓦格納，「因為我們比任何時候都需要你們的支持」。

據悉，俄羅斯當局表面上雖然已與普里格津「講和」，並撤銷對他的所有指控，但其實私下仍在調查他，一名被懷疑與普里格津私下聯繫的俄國高級軍官也「被消失」。

另一方面，白俄羅斯疑似提供廢棄軍營給瓦格納組織作為新的軍事據點。