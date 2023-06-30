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比爾蓋茲創投面試女求職者　傳露骨詢問性生活

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）出席在達沃斯舉行的2022年世界經濟論壇（WEF）。（圖／路透）

▲微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

華爾街日報今天報導，美國億萬富豪比爾．蓋茲（Bill Gates）旗下的蓋茲創投在面試部分女性求職者時，會被一間安全諮詢公司不當詢問性生活等私人領域問題。

華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，蓋茲創投（Gates Ventures）的部分求職者描述歷經面試問題很廣泛的查證篩選過程，其中包括接受一間安全諮詢公司詢問他們的性生活經歷、過去用藥情況，以及其他部分的私生活。

求職應試者和熟悉招聘流程的知情人士透露，部分女性求職者曾被問及是否有過婚外情、喜歡哪種色情片，或手機中是否有自己的裸照等問題。

雖然無法確定是否有男性求職者被問過此類問題，但接受華爾街日報訪問的男性求職者都說沒被問過這類問題。

部分知情人士還說，女性求職者有時會被詢問是否曾經表演「脫衣舞」。根據一名應試者所述，她被問到自己是否曾罹患性傳染病。

比爾．蓋茲的發言人指出，蓋茲創投沒有聽說第三方承包商進行背景調查時問及此類問題。發言人表示，「這種詢問方式是不可接受的，且違反蓋茲創投與承包商之間的協議」。

知情人士還指出，近年來這些求職應試的背景查核是由一間名為Concentric Advisors的安全諮詢公司所進行。

勞動就業領域的律師和安全顧問表示，這些人士描述的過程可能違反州和聯邦就業歧視法規。

美國聯邦平等就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission）法律顧問米亞斯科夫 （Carol Miaskoff）說，在獲得工作機會前對應試者的健康或精神病史提出任何詢問，「都是聯邦法規美國身心障礙法明確禁止的」。

米亞斯科夫還說，「並沒有法律明文禁止詢問跟性有關的問題」，但「獲取這類資訊並利用這類資訊採取一些不利舉動」，例如拒絕應試者，可能會為相關法律行動立下基礎。

蓋茲的發言人指出，蓋茲創投在召聘員工時採行謹慎的盡責查證，並與承包商合作，對男性和女性都進行符合業界標準的聘僱前資歷查證，且公司要求所有承包商遵守各州和聯邦政府的法律及法規。

發言人透過聲明表示：「過去15年以上的時間，我們從未接獲任何承包商或應試者的訊息，是關於在查核過程中詢問了不當問題。」

Concentric執行長李費佛（Mike LeFever）表示，公司為數百家企業提供業界標準的背景調查，聘用前的面試禮節對於男性和女性都相同，符合公司提供服務的每個州和國家的法規。

當被問到關於性經驗或病歷的問題是如何符合法規，Concentric發言人否認公司曾詢問此類問題。

但求職者不同意Concentric的說法，聲稱他們被詢問敏感資訊，且不是自願提供。他們還說，自己被告知獲得工作機會的條件是通過評估。

華爾街日報掌握到的一份同意書寫道，Concentric公司專業人士進行的行為評估將被蓋茲創投用來「評估是否適合聘用」，其中包括與工作相關的用藥和飲酒歷程 以及過去的病歷和精神病史。

這份需要求職者簽名的同意書，允許向蓋茲創投揭露評估結果。

但部分在蓋茲創投工作的員工表示，他們沒有接受過這類詢問。

除了旗下創投被指控不當詢問女求職者性生活問題，微軟公司（Microsoft Corp）創辦人比爾．蓋茲也曾被控與微軟員工發生性關係，因此於2019年受到微軟董事會的調查。

華爾街日報還報導過，比爾．蓋茲曾與一名俄羅斯女橋牌選手有婚外情，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在2017年似乎試圖用這件事勒索他。

 
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