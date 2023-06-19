除濕機不給力？家電達人提「4關鍵」有助效果加倍

▲除濕機擺放在室內中央位置效果最佳。（圖／486先生提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

台灣夏天潮濕悶熱，在許多人家中，除濕機已成標準配備，尤其進入梅雨季時，更是維持居家乾爽的神隊友，然而卻有民眾發現，明明除濕機已經開了，顯示濕度一直降不下來？對此，家電達人486先生特別點出4關鍵，有助除濕效果加倍。

1. 根據坪數選用除溼機

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除濕機必須「適才適所」，根據坪數選用合適的機型才能達到預期效果。參考除溼機的日除溼力，數字越大代表除溼力越強，適用坪數也較廣。一般來說，1坪面積大約需要1L日除溼力，因此10坪空間選擇10L的除溼機、18坪可選18L。若把10L除溼機放置在18坪的空間，除溼表現就容易與期待有落差。

2. 門窗關上再開機

使用除濕機記得「一關一開」的口訣。首先要將門窗關上再啟動除濕機，避免室外潮濕水氣不斷流向室內導致濕度降不下來又白白耗電。同時，可以將衣櫃、廚櫃打開，一併去除濕氣。

3. 擺放在室內中央平坦處

放在角落或牆邊除濕效果不佳又危險，建議擺在室內中央平坦處效果最好。如果怕影響行走動線選擇靠邊放，除濕機至少要和壁面保持50公分的距離較為安全。另外，除濕機搭配電扇或循環扇使用，透過空氣流動也可以提高除濕效率。

▲濾網積塵過厚容易增加危險也影響除濕力。

4. 定期清潔濾網

還有一點會影響除濕力又容易被民眾忽略，就是濾網的清潔。除濕機濾網若積塵過厚使得進風不足，容易造成內部運轉環境溫度升高，不僅增加危險也會大幅降低除濕力。