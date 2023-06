祖克柏爆巴西柔術比賽遭對手勒暈　Meta回應了

▲祖克柏夾緊對手。(圖/翻攝自Mark Zuckerberg粉絲專頁)

記者張靖榕/綜合外電報導

Meta創辦人兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)近年勤練巴西柔術,在台灣教練的訓練下於5月參加比賽,獲得一金一銀的好成績,不過他被爆在比賽過程中遭對手勒頸昏迷,對此,祖克柏與教練都否認,Meta發言人也回應了。

《紐約時報》指出,祖克柏在比賽中被對手勒頸,裁判聽到他發出鼾聲,以為他昏迷了,因此終止比賽。然而賽後祖克柏噢教練都否認這項說法,稱他只是發出呻吟,並沒有真的失去意識。Meta發言人也向媒體提供同樣說法。

祖克柏曾在Podcast節目上表示,自己很喜歡看UFC(終極格鬥冠軍賽),認為這項運動很原始,也引起他對綜合格鬥的興趣,進而熱衷於巴西柔術。他去年還發布一段與一名綜合格鬥選手交手的影片,不少UFC明星都表示讚賞。

儘管Meta面臨現有業務受到競爭挑戰影響,公司從疫情間迅速擴編演變成今年計畫2.1萬人裁員,Meta鋒芒也被推特、TikTok等其他社群媒體搶過。不過,祖克柏對於元宇宙仍充滿信心,也相當投入巴西柔術,即使在場上冒著可能被對手勒昏的風險,仍繼續練習。

▼祖克柏訓練影片。

Mark Zuckerberg is going to have his next fight before Dillon Danis pic.twitter.com/MoeuMV0NP7