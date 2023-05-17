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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大使館斥「特拉斯訪台」屬挑釁　奉勸停止拿台灣問題作政治秀

▲▼英國前首相特拉斯（Liz Truss）晚間6時30分搭機抵達桃園機場。（圖／外交部直播）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）晚間6時30分搭機抵達桃園機場。（圖／外交部直播）

記者鄭思楠／綜合報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日晚間6時30分搭機抵達桃園機場，展開5天4夜的訪問。大陸駐英國使館發言人17日回嗆，「英國政客特拉斯近期竄訪台灣，進行她危險的政治表演。這種表演對英國有百害而無一利。特拉斯的挑釁之舉已引起中國民眾強烈憤慨，將遭到有良知的各界人士唾棄！」

發言人稱，世界上只有一個中國，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件明確了中國對台灣的主權。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，為聯合國大會2758號決議所確認。一個中國原則是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。任何負責任的政治人物，都應恪守一個中國原則，而不是拿國家關係作政治操弄。

發言人指出，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。特拉斯之流打「台灣牌」，搞「政治秀」，與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。

發言人強調，台灣問題是中國核心利益中的核心。任何違反一中原則的行徑，都會給中英關係帶來嚴重後果，「我們奉勸英方個別政客糾正錯誤，停止拿台灣問題做政治秀，縱容支持台獨分裂勢力。否則只會更加暴露其作為一名失敗政客的本質，受到中國人民更加強烈的反對。」

特拉斯於16日至20日訪問台灣，將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪台灣文經設施。特拉斯並應遠景基金會邀請於17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。追溯上一次英國前首相訪台，是1992年、1996年，英國前首相柴契爾夫人兩度來台，這次特拉斯訪台，是睽違27年再次有英國前首相訪台。

特拉斯抵達後也發表簡短談話，她表示，台灣有言論自由，是自由社會，但此刻正面臨前所未有的威脅，她很高興可以來到自由的前線，承諾會盡其所能，確保台灣未來的自由跟民主。

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